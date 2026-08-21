PNJ phát thông báo mới sau kết luận về vụ buôn lậu kim cương

Ngày 21/8, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có thông tin chính thức gửi tới khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

PNJ cho biết doanh nghiệpcó đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, trong khi toàn bộ quá trình nhập khẩu và phân phối được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật. Cơ quan điều tra cũng xác định số kim cương liên quan đến vụ án không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống đều trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

“Chúng tôi tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở để thị trường có góc nhìn đầy đủ, khách quan về vụ việc”, PNJ nêu trong thông báo.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, nâng cấp cơ chế quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. PNJ đồng thời gửi lời cảm ơn tới khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác đã đồng hành trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng trên chặng đường phía trước.

Trước đó, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng là các viên đá trong suốt nghi là kim cương. Kết quả xác định số vật chứng này gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), cùng một nhân viên của đơn vị này đã thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ. Theo cơ quan điều tra, sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, các đối tượng đã mài mã số GIA trên viên kim cương, làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân và không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Đồng thời, kết quả kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa của PNJ cho thấy doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ đối với kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin trong hồ sơ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.