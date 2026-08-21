Chứng khoán "vui" nhất từ đầu tháng 8

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 21/8 với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng 33,8 điểm, tương ứng 1,95% lên 1.768,12 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số từ đầu tháng 8. Mức tăng gần 2% đưa chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường diễn biến tích cực nhất khu vực trong ngày.

Động lực chính của VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã mang lại gần 9 điểm cho chỉ số. Nhóm ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi phục khi VCB đóng góp 2,25 điểm, BID 1,69 điểm, VPB 1,31 điểm, CTG 1,21 điểm và MBB 1,15 điểm. HPG cũng nằm trong nhóm nâng đỡ chỉ số với gần 1 điểm.

Một điểm tích cực khác là thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt xấp xỉ 15.500 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức chưa đầy 10.000 tỷ đồng trong phiên liền trước. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng giao dịch những giai đoạn sôi động trước đó, con số này vẫn tương đối thấp.

Đà tăng mạnh phiên cuối tuần giúp vốn hóa trên HoSE tăng hơn 163.000 tỷ đồng lên khoảng 8,53 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng hơn 39 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 21/8. Quy mô mua ròng chưa lớn, song sự đảo chiều này cộng thêm đà tăng của thị trường phần nào giải tỏa căng thẳng cho nhà đầu tư sau giai đoạn trầm lắng vừa qua.

Thị trường sôi động hơn ngay trước một sự kiện quan trọng. Theo lịch, FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu chính thức cho bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS), dự kiến vào rạng sáng ngày 22/8 giờ Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình Việt Nam được chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi hạng hai, với thời điểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán BSC đã ước tính quy mô dòng vốn có thể phân bổ vào 28 cổ phiếu Việt Nam qua 4 đợt. Tổng giá trị ước tính khoảng 1,32 tỷ USD, tương ứng khoảng 132 triệu USD trong đợt đầu, 265 triệu USD ở đợt thứ hai và khoảng 464 triệu USD cho mỗi đợt thứ ba và thứ tư.

BSC đánh giá dòng vốn đầu tư vào Việt Nam có thể diễn biến tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026, với hai kịch bản chính. Ở kịch bản tích cực, dòng tiền có thể tìm kiếm cơ hội tại các thị trường khác, trong khi Việt Nam được hỗ trợ bởi các yếu tố như rủi ro toàn cầu hạ nhiệt, dòng vốn đa dạng hóa, chính sách vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng và định giá hấp dẫn.

Ở kịch bản cơ sở, xu hướng đầu tư vào các chủ đề lớn như AI và bán dẫn tiếp diễn, song áp lực bán từ các quỹ theo dõi FTSE Frontier Index được kỳ vọng giảm dần. Đồng thời, dòng tiền đón đầu quá trình nâng hạng có thể bắt đầu tìm đến thị trường Việt Nam, tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Dưới góc độ khuyến nghị cho nhà đầu tư cá nhân, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng định giá hiện tại đã ở vùng hấp dẫn, song mặt bằng lãi suất trong nước khó giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu tín dụng còn lớn. Ngược lại, nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm hỗ trợ khi năm 2026 được kỳ vọng thuộc nhóm những năm có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong khoảng một thập kỷ.

Chuyên gia Dragon Capital cho rằng nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy nhưng cần lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng và tăng trưởng lợi nhuận bền vững, thay vì mua đồng loạt trên diện rộng. Cách tiếp cận này cũng phần nào phản ánh trạng thái hiện nay của thị trường: định giá không còn quá cao, triển vọng doanh nghiệp chưa xấu đi, nhưng dòng tiền vẫn cần thêm chất xúc tác đủ mạnh để quay trở lại.