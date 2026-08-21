Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, một cổ phiếu trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

| | Thị trường chứng khoán

Từ hôm nay, một cổ phiếu trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 trên BCTC bán niên 2026 được soát xét đều là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo bổ sung cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin), có hiệu lực từ ngày 21/8/2026.

Theo HNX, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 của Ắc quy Tia Sáng trên báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét đều là số âm.

Ắc quy Tia Sáng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC). Theo thông tin công bố, Hóa chất Đức Giang nắm 51% vốn TSB.

Theo BCTC soát xét bán niên 2026, Ắc quy Tia sáng ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp cũng “đi lùi" 14% xuống còn 9 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí khác, TSB báo lỗ trước thuế gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 400 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 30/6, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty ghi nhận ở mức âm 1,38 tỷ đồng.﻿

TSB niêm yết trên HNX với hơn 6,7 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ khoảng 67,5 tỷ đồng. Cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên HNX từ tháng 1/2011, hiện đang giao dịch quanh mốc 21.500 đồng/cp.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK chỉ ra chất xúc tác quan trọng giúp VN-Index tiến lên vùng 2.000 điểm

CTCK chỉ ra chất xúc tác quan trọng giúp VN-Index tiến lên vùng 2.000 điểm Nổi bật

Điều gì có thể khiến dòng vốn ngoại đảo chiều trong nửa cuối năm?

Điều gì có thể khiến dòng vốn ngoại đảo chiều trong nửa cuối năm? Nổi bật

Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán “dựng cây thông”, thị giá bay gần 50% chỉ sau 1 tuần

Chuyện gì đây: Một mã chứng khoán “dựng cây thông”, thị giá bay gần 50% chỉ sau 1 tuần

14:03 , 21/08/2026
Giữa lúc Bamboo Airways hủy loạt chuyến bay, chậm hoàn tiền vé, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ lên tiếng

Giữa lúc Bamboo Airways hủy loạt chuyến bay, chậm hoàn tiền vé, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ lên tiếng

13:10 , 21/08/2026
Xác định kim cương lậu không vào PNJ, cổ phiếu lập tức 'cháy hàng'

Xác định kim cương lậu không vào PNJ, cổ phiếu lập tức 'cháy hàng'

13:10 , 21/08/2026
Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 25/8/2026

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 25/8/2026

12:58 , 21/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên