Từ hôm nay, một cổ phiếu trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo bổ sung cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin), có hiệu lực từ ngày 21/8/2026.

Theo HNX, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 của Ắc quy Tia Sáng trên báo cáo tài chính bán niên 2026 được soát xét đều là số âm.

Ắc quy Tia Sáng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC). Theo thông tin công bố, Hóa chất Đức Giang nắm 51% vốn TSB.

Theo BCTC soát xét bán niên 2026, Ắc quy Tia sáng ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp cũng “đi lùi" 14% xuống còn 9 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí khác, TSB báo lỗ trước thuế gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 400 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 30/6, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty ghi nhận ở mức âm 1,38 tỷ đồng.﻿

TSB niêm yết trên HNX với hơn 6,7 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ khoảng 67,5 tỷ đồng. Cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên HNX từ tháng 1/2011, hiện đang giao dịch quanh mốc 21.500 đồng/cp.