Chuyên gia dự báo sốc về giá vàng

Theo Kitco News, ông Thomas Kaplan, Chủ tịch Electrum Group, đưa ra dự báo đặc biệt lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng, cho rằng kim loại quý này có thể tăng khoảng 10 lần so với hiện tại, lên vùng 30.000-50.000 USD/ounce.

“Tôi cho rằng việc vàng tăng thêm 10 lần từ đây không chỉ có khả năng xảy ra, mà gần như là điều không thể tránh khỏi”, Kaplan nói. Theo ông, các mức giá 30.000, 40.000 hay thậm chí 50.000 USD/ounce đều không phải những kịch bản khó hình dung.

Với giá vàng quanh 4.500 USD/ounce, kịch bản tăng gấp 10 lần sẽ đưa kim loại quý lên khoảng 45.000 USD/ounce, nằm trong vùng dự báo mà Kaplan đưa ra. Tuy nhiên, ông không xác định thời điểm cụ thể cho kịch bản này.

Về diễn biến hiện tại, Kaplan cho rằng nhịp giảm giá gần đây không làm thay đổi triển vọng dài hạn của vàng. Theo ông, đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh trong thị trường giá lên.

Ông ví nhịp điều chỉnh này với cú sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1987 - thời điểm Dow Jones mất khoảng 36% chỉ trong 8 tuần. Dù cú giảm khi đó gây ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường, nhìn lại trên đồ thị dài hạn, đây lại được xem là một trong những cơ hội mua tốt trong cả chu kỳ tăng trưởng sau đó.

“Chúng ta có thể có một ‘khoảnh khắc 1987’. Đó là cơ hội mua tốt nhất của toàn bộ thị trường giá lên”, Kaplan từng nhận định.

Theo Chủ tịch Electrum, nhà đầu tư không nhất thiết phải cố dự đoán chính xác liệu vàng đã tạo đáy sau nhịp điều chỉnh hay chưa. Ông cho rằng điều quan trọng hơn là triển vọng trong trung và dài hạn, bởi giá vàng vẫn có thể tăng mạnh so với mặt bằng hiện tại.

Đáng chú ý, Kaplan cũng liên hệ bối cảnh hiện nay với năm 2007 - thời điểm ông quyết định bán công ty năng lượng Leor Energy trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ông, một số khía cạnh của thị trường hiện tại có nét tương đồng với giai đoạn đó, khi tâm lý lạc quan lan rộng và nhiều nhóm tài sản được định giá ở mức cao.

Tuy nhiên, Kaplan không đưa ra dự báo về một cuộc khủng hoảng mới. Thông điệp chính của ông là những biến động mạnh trong ngắn hạn, nếu xảy ra, chưa chắc đã phá vỡ xu hướng tăng dài hạn của vàng. Ngược lại, ông cho rằng một nhịp điều chỉnh sâu hơn có thể trở thành cơ hội để tích lũy đối với những nhà đầu tư vẫn tin vào triển vọng của kim loại quý.

Dù vậy, trong ngắn hạn triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào lợi suất trái phiếu, đồng USD và chính sách của Fed. Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy hoạt động kinh tế vẫn tương đối vững, trong khi biên bản Fed cho thấy một số quan chức vẫn lo ngại về lạm phát. Điều này khiến lợi suất trái phiếu phục hồi và hạn chế đà tăng của vàng.

Dự báo 30.000-50.000 USD/ounce vì vậy vẫn là một kịch bản dài hạn mang tính cá nhân của Kaplan, không phải dự báo về một đợt tăng giá trong thời gian ngắn.