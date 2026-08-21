Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong ngày VN-Index tăng 34 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?

Sau phiên sáng khá ảm đạm, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh mẽ vào phiên chiều 21/8 trước sự đồng thuận của hầu hết các nhóm ngành. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 34 điểm lên mốc 1.768 điểm (tương ứng tăng gần 2%). Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt với giá trị khớp lệnh HoSE đạt gần 15.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 61 tỷ đồng trên toàn thị trường, ﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 39 tỷ đồng

Tại chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất tại VCB với giá trị khoảng 77 tỷ đồng. Xếp sau là BSR (-62 tỷ đồng), GMD (-59 tỷ đồng), VPB (-54 tỷ đồng) và DCM (-43 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như VCK, HPG, VIC, DMX, PLX cũng nằm trong danh sách bị bán ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng SHB với giá trị gần 138 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là SSI (+72 tỷ đồng), MSN (+51 tỷ đồng), PNJ (+43 tỷ đồng) và VSC (+41 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, dòng tiền ngoại ghi nhận trạng thái mua ròng nhẹ. Cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là CEO với giá trị khoảng 34 tỷ đồng, tiếp đến là IDC (+15 tỷ đồng) và TNG (+2 tỷ đồng).

Ở chiều bán, PVS chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng khoảng 45 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại như VC3, SHS, IDV, NTP bị bán ròng với quy mô nhỏ hơn.

Nguồn: Vietcap.

Tại UPCoM, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng

khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng. MSR là cổ phiếu được mua mạnh nhất với giá trị khoảng 12 tỷ đồng, theo sau là OIL (+4 tỷ đồng), AIG (+2 tỷ đồng) và PHP (+2 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung chủ yếu tại QNS với gần 2 tỷ đồng, còn các mã như VEA, ACV, ABB bị bán ròng không đáng kể.