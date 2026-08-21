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Tự doanh CTCK tiếp đà mua ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu trong phiên cuối tuần

| | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà mua ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu trong phiên cuối tuần

Tự doanh CTCK mua ròng 169 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chứng khoán có phiên cuối tuần 21/8 tăng tốt nhờ sắc xanh của các mã vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số chung. Về gần cuối phiên, diễn biến hồi phục ở nhóm cổ phiếu Vingroup đã tiếp thêm động lực giúp chỉ số tiến gần lên mốc 1.770. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.768,12, tăng 33,88 điểm, tương đương 1,95%. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 61 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 169 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị 35 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (31 tỷ đồng), MBB (26 tỷ đồng), MSN (17 tỷ đồng), HPG và LPB cùng đạt 15 tỷ đồng, STB (14 tỷ đồng), VIC (12 tỷ đồng), VPB (11 tỷ đồng) và CTG (10 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, GEL là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 27 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (11 tỷ đồng), TCB (7 tỷ đồng), SHB (6 tỷ đồng), FRT (5 tỷ đồng), BID (4 tỷ đồng), POW (3 tỷ đồng), trong khi HT1, HPA và DBC cùng ghi nhận giá trị bán ròng 2 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trườn

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