Chỉ trồng 1 cây mướp, cả tòa nhà 6 tầng đều được ăn: Hình ảnh khiến dân mạng không tin vào mắt mình

Giữa những câu chuyện về ban công xanh và xu hướng tự trồng rau tại nhà, một bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã thu hút hàng triệu lượt xem nhờ hình ảnh đặc biệt: một giàn mướp leo phủ kín toàn bộ tòa chung cư 6 tầng .

Chủ nhân bài đăng cho biết, cây mướp được bà ngoại anh trồng từ khoảng sân nhỏ ở tầng một. Sau một mùa hè, những dây mướp không ngừng vươn cao, bám theo lan can, cửa sổ rồi phủ xanh gần như toàn bộ mặt tiền của tòa nhà.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là không chỉ gia đình bà được hưởng thành quả . Những quả mướp xuất hiện ở tầng nào thì cư dân tầng đó có thể hái về sử dụng. Vì thế, suốt mùa hè, nhiều hộ dân trong tòa nhà gần như không phải mua mướp ngoài chợ.

"Mướp của bà tôi tuyệt vời lắm! Một cây mà cả tòa nhà cùng ăn. Hàng xóm ai cũng đến cảm ơn bà vì mùa hè này đỡ được một khoản tiền mua rau".

Theo chia sẻ, khi dây mướp leo đến tầng 4 và bắt đầu đậu quả, các hộ dân ở đây còn háo hức theo dõi từng ngày để chờ thu hoạch. Không ít người chủ động chăm sóc, buộc dây hay giữ giàn để cây phát triển tốt hơn.

Một cây mướp, nhiều niềm vui

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn bình luận.

Nhiều người kể gia đình mình cũng từng có những giàn mướp "khủng", mỗi ngày thu hoạch vài kg nhưng ăn không xuể, phải mang biếu họ hàng, hàng xóm.

Có người chia sẻ: "Mẹ tôi trồng nhiều đến mức vừa cho hàng xóm, vừa mang ra chợ bán. Quả nào già thì giữ lại làm xơ mướp rửa bát, dùng cả hai năm vẫn chưa hết".

Một người khác kể: "Hồi nhỏ, làng tôi thường trồng mướp cạnh những cây cổ thụ. Đến mùa, dây leo phủ kín tán cây, nhìn từ xa như một khu vườn treo".

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú trước tinh thần chia sẻ giữa các hộ dân.

"Điều đáng quý nhất không phải là giàn mướp, mà là hàng xóm sẵn sàng cùng chăm sóc và cùng chia nhau thành quả."

Một số người còn hài hước bình luận rằng nếu trong khu phố có thêm vài người thích trồng rau như bà cụ thì mùa hè chỉ cần mua thêm thịt, còn rau xanh đã có hàng xóm "bao trọn".

Vì sao mướp được nhiều người yêu thích?

Không phải ngẫu nhiên mà mướp luôn nằm trong nhóm cây leo được nhiều gia đình lựa chọn.

Loại cây này có nhiều ưu điểm:

- Sinh trưởng rất nhanh.

- Dễ chăm sóc.

- Leo khỏe, tạo bóng mát tốt.

- Cho thu hoạch kéo dài nhiều tháng.

Một cây trưởng thành có thể cho hàng chục, thậm chí hàng trăm quả nếu được chăm sóc đúng cách.

Ngoài việc dùng để xào, nấu canh hay hầm cùng thịt, những quả mướp già còn có thể làm xơ mướp tự nhiên để rửa bát hoặc vệ sinh đồ dùng.

Muốn trồng mướp trên ban công, cần lưu ý gì?

Nếu có một khoảng ban công đủ nắng hoặc sân thượng nhỏ, bạn hoàn toàn có thể thử trồng mướp. Đây là một trong những loại cây leo khá "dễ tính".

1. Chọn giống phù hợp

Hiện nay có nhiều giống mướp khác nhau như mướp hương, mướp khía, mướp tròn... Nên ưu tiên các giống có khả năng kháng bệnh tốt, sai quả và phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

2. Đất trồng phải tơi xốp

Mướp thích đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.

Có thể phối trộn đất với phân hữu cơ hoai mục, trấu hun hoặc xơ dừa để tăng độ tơi xốp.

3. Gieo khi thời tiết ấm

Hạt nên được ngâm nước ấm vài giờ trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm.

Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ khoảng 20-30°C.

4. Chuẩn bị giàn leo chắc chắn

Đây là yếu tố rất quan trọng.

Mướp có tốc độ phát triển nhanh và khối lượng thân lá khá lớn nên giàn cần đủ chắc để chịu được sức nặng của cả dây lẫn quả.

Nếu trồng ở ban công, nên bố trí dây leo theo phương thẳng đứng hoặc làm giàn trên cao để tiết kiệm diện tích.

5. Bón phân và tưới nước đều

Trong giai đoạn sinh trưởng, nên bổ sung phân hữu cơ hoặc phân NPK định kỳ khoảng 10-15 ngày/lần.

Khi cây bắt đầu ra hoa và đậu quả, tăng lượng kali và lân sẽ giúp quả phát triển đều, ít rụng.

Đất cần giữ ẩm nhưng không để úng nước.

6. Theo dõi sâu bệnh

Mướp có thể gặp một số bệnh như phấn trắng, sương mai hoặc bị rệp tấn công.

Nên thường xuyên cắt bỏ lá già, tạo độ thông thoáng cho giàn và xử lý sớm khi phát hiện dấu hiệu sâu bệnh để hạn chế lây lan.

Không chỉ là cây rau, mà còn là câu chuyện về sự sẻ chia

Giàn mướp phủ kín cả tòa nhà có thể chỉ là một câu chuyện rất đời thường, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng khép kín, hình ảnh một bà cụ trồng cây không chỉ để gia đình mình ăn mà còn để hàng xóm cùng thưởng thức gợi nhắc về sự gắn kết giản dị giữa những người sống chung một mái nhà.

Có lẽ vì thế mà sau khi xem những bức ảnh ấy, không ít người đã để lại cùng một bình luận: "Năm sau nhất định mình cũng sẽ thử trồng một giàn mướp trên ban công".