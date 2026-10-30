Chỉ trong vài giờ, toà nhà 10 tầng bị phá bỏ chỉ còn 1 tầng

Một ngôi nhà đá 10 tầng tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, từng trở thành điểm thu hút khách du lịch nhờ kiến trúc độc đáo gợi liên tưởng đến những thế giới kỳ ảo trong phim hoạt hình Studio Ghibli, đã bị chính quyền địa phương phá dỡ. Vụ việc khép lại cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa chủ nhân công trình và nhà chức trách về tính hợp pháp cũng như mức độ an toàn của ngôi nhà.

Chen Tianming, chủ sở hữu 43 tuổi, cho biết chính quyền chỉ mất vài giờ để phá bỏ phần công trình được xây dựng thêm, đưa ngôi nhà trở về cấu trúc một tầng ban đầu. Trước đó, ngôi nhà đá của gia đình anh đã được cải tạo thành một tòa nhà hình kim tự tháp, với nhiều căn phòng bằng ván ép xếp chồng lên nhau.

“Tôi không cảm thấy hối tiếc, bởi vì hối tiếc là vô ích”, Chen nói. Anh cho biết bản thân cũng không tự trách vì không thể bảo vệ công trình, bởi sức ép dẫn đến việc phá dỡ quá lớn.

Trong suốt 8 năm, Chen đã đầu tư khoảng 200.000 NDT, tương đương 29.000 USD, để biến ngôi nhà của gia đình thành một điểm tham quan độc đáo gần thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Nhiều du khách so sánh công trình với những thế giới kỳ ảo trong các bộ phim của Hayao Miyazaki, nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản và đồng sáng lập hãng phim Studio Ghibli.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu tháo dỡ công trình, cho rằng ngôi nhà không có giấy phép xây dựng cần thiết và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tòa nhà nhiều tầng được chống đỡ bằng hệ thống giàn giáo tre cũng trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp kéo dài giữa Chen và nhà chức trách.

Mâu thuẫn bắt đầu từ năm 2018, khi phần lớn ngôi làng nơi gia đình Chen sinh sống bị phá dỡ để phục vụ kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng du lịch. Khu vực này nổi tiếng với cảnh quan núi non hùng vĩ. Tuy nhiên, gia đình Chen từ chối di dời. Khi dự án nghỉ dưỡng bị đình trệ, anh tiếp tục xây cao ngôi nhà, bất chấp những cảnh báo từ chính quyền.

Đến tháng 8/2024, chính quyền tỉnh Quý Châu xác định công trình của Chen là xây dựng trái phép và yêu cầu anh phá bỏ toàn bộ phần xây thêm, chỉ giữ lại ngôi nhà ban đầu.

Ngày 18/5, giới chức thành phố Hưng Nghĩa ban hành thông báo cuối cùng, yêu cầu gia đình Chen rời khỏi nhà trước 9h sáng thứ Tư. Sau thời hạn này, lực lượng thực thi pháp luật địa phương cùng cơ quan an ninh công cộng đã đưa Chen và cha mẹ anh ra khỏi công trình. Theo lời Chen, điện thoại của anh bị tịch thu và anh bị giữ lại trong lúc ngôi nhà bị phá dỡ.

Sau sự việc, Chen ghi hình hiện trường với những đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang tại nơi tòa nhà từng tọa lạc. Anh cho biết đang tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để yêu cầu xác định việc cưỡng chế phá dỡ là trái pháp luật.

“Nếu làm được điều đó, tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại nó”, Chen cho biết.

Theo The Guardian