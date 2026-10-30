Xử lý khẩn cấp 'bão cát' mịt mù trên công trường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết Bụi mịt mù trên công trường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, người dân lĩnh đủ, phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi trong quá trình thi công dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thôn Liên Trung, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo ghi nhận, hoạt động thi công nền đường khiến bụi cát phát tán dày đặc, bao phủ khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và đời sống của các hộ dân sinh sống gần công trường.

Nhiều người dân thôn Liên Trung cho biết bụi đất từ công trường cao tốc CT.08 thường xuyên phát tán vào khu dân cư, nhất là những ngày nắng hanh, gió lớn. Dù các gia đình đóng kín cửa, thường xuyên quét dọn, lau nhà nhưng bụi vẫn bám đầy đồ đạc. Có thời điểm, bụi bay mù mịt như sương, gây khó khăn cho người đi lại.

Sau khi bài viết được đăng tải, đơn vị thi công đã tăng cường xe bồn phun nước tại đoạn đường đang thi công nhằm hạn chế bụi đất phát tán, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Xe xử lý bụi trên công trường.

Đơn vị thi công bố trí phương tiện xịt nước ngăn bụi .

Ông Vũ Huy Túc - đại diện đơn vị thi công cao tốc CT.08 đoạn qua xã Xuân Trường - cho biết đơn vị đang duy trì việc tưới nước 4 lần/ngày tại công trường để giảm bụi. Bên cạnh đó, nhà thầu tiến hành lu lèn, đầm nền theo quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Ghi nhận tại công trường dự án cao tốc CT.08 đoạn qua thôn Liên Trung, xã Xuân Trường, xe bồn đã được huy động tưới nước trên đoạn đường đang thi công. Bề mặt đường được làm ẩm, tình trạng bụi đất phát tán mù mịt không còn.

Ông Phạm Văn Viện - người dân thôn Liên Trung - cho biết: “Mấy hôm nay tôi đã thấy đơn vị thi công tăng cường phun nước nên tình trạng bụi đã không còn. Mong rằng đơn vị duy trì việc tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi, bảo đảm sinh hoạt của người dân".