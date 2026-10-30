Sun Group chính thức khởi công siêu quần thể gồm 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi hẹp nhất Việt Nam cao 1.000m

Ngày 30/10, CTCP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đã tổ chức lễ khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng. Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng diện tích hơn 167 ha, thuộc địa bàn 3 xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, cách trung tâm Đồng Hới khoảng 25 km.

Trong đó, diện tích khu vực đỉnh núi U Bò khoảng 81,96 ha, khu vực chân núi khoảng 76,59 ha và khu vực nhà ga trung gian khoảng 7,97 ha. Hệ thống công trình được định hướng phân bố tại các khu vực chức năng, kết hợp dịch vụ lưu trú, thương mại và vui chơi giải trí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, những danh thắng đã nổi tiếng, hiện nay tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến việc khai mở tiềm năng những vùng đất thiên nhiên còn nguyên sơ, những cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Bày tỏ sự tin tưởng khi trao "viên ngọc quý" núi U Bò – hồ Thác Chuối cho Tập đoàn Sun Group, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn sẽ đánh thức tiềm năng và phát huy được giá trị đặc biệt của núi U Bò - Hồ Thác Chuối để kiến tạo nơi đây thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế.

"Giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp công trình, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mà dự án sẽ mang lại cho người dân, sẽ tạo thêm nhiều việc làm hơn, sẽ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và mở ra những cơ hội phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh"- ông Bùi Hoàng Phương nhận định.

Các đại biểu tham gia lễ khởi công dự án.

Bày tỏ sự trân trọng với sự ủng hộ đầy tâm huyết của lãnh đạo địa phương các cấp và người dân Quảng Trị, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: "Với tổng vốn 16.234 tỷ đồng, Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí U Bò – Thác Chuối sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoạt động quanh năm, dự kiến khi hoàn thành sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương; góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế đến Đà Nẵng, Hội An; và đóng góp vào mục tiêu đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 mà Nghị quyết 26 đã đặt ra".





U Bò nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Với độ cao hơn 1.000 m, nơi đây có khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện mây mù vào sáng sớm và chiều tối. Cảnh quan núi rừng khiến khu vực này được ví như “Sa Pa của miền Trung” hay “tiểu Đà Lạt” giữa đại ngàn Trường Sơn.

Phía đông đỉnh U Bò là hồ Thác Chuối, hồ thủy lợi có dung tích khoảng 33 triệu m³. Sự kết hợp giữa địa hình núi cao, rừng và mặt hồ là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Điểm nhấn của quần thể là hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, các nhà ga trung gian và đỉnh U Bò. Trong đó, tuyến cáp treo dài nhất được thông tin có chiều dài khoảng 7,5 km, hướng lên khu vực đỉnh núi cao hơn 1.000 m.

Các hạng mục dự kiến còn có khách sạn tiêu chuẩn 3-5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình dịch vụ, thương mại và khu phố thương mại. Sau khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được kỳ vọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị.

Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đến biển đảo và hệ thống di tích lịch sử. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm 2024; tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng, tăng 31,7%. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 5,64 triệu lượt, tổng thu khoảng 6.486 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, U Bò – Thác Chuối sẽ bổ sung một quần thể nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Quảng Trị. Kết nối với các hành trình khám phá hang động, nghỉ biển và tham quan di tích, dự án được kỳ vọng thu hút thêm khách, kéo dài kỳ nghỉ và gia tăng chi tiêu trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025, thu nhập bình quân tại tỉnh đạt 4,502 triệu đồng/người/tháng, bằng khoảng ba phần tư mức bình quân cả nước (khoảng 6 triệu đồng). Vì vậy, dự án được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch, cải thiện thu nhập cho người dân.

Định hướng đầu tư quần thể cũng phù hợp với Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, để người dân tham gia và thụ hưởng. Việc đưa chất liệu văn hóa vào sản phẩm, kiến trúc và trải nghiệm cũng gắn với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, phát huy văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Với quy mô đầu tư và hệ thống sản phẩm đa dạng, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được kỳ vọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, chuyển lợi thế cảnh quan thành nguồn thu và việc làm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.



