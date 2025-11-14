Chỉ từ 30.000 đồng, hội sành ăn tha hồ "phá đảo" vô vàn món ngon từ loạt thương hiệu xịn sò

Loạt món ngon xịn sò, chỉ từ 30.000 đồng "đốn tim" hội sành ăn

Không ai có thể phủ nhận đồ ăn ngon là một trong những "liều thuốc tinh thần" hiệu quả. Có những lúc mệt mỏi rã rời, thế mà chỉ cần được nạp một ly đồ uống ngọt ngào, mát lạnh hay ăn một phần cơm hoặc bún, mì nóng hổi thôi cũng đủ giúp bạn tìm lại năng lượng tích cực, cảm thấy vui vẻ hơn để tiếp tục ngày dài.

Tuy nhiên, không phải lúc nào vị giác của bạn cũng được nuông chiều. Bởi nhiều người thường nghĩ, một món ăn ngon, chất lượng thường phải đi kèm một chiếc ví "rủng rỉnh" nên chẳng dám xuống tay. Giờ thì khác rồi, hàng loạt thương hiệu ẩm thực được giới trẻ yêu thích đã "cập bến" tính năng Ăn Ngon Rẻ của ShopeeFood. Chỉ cần mở ứng dụng lên, cả thế giới ẩm thực "sang xịn mịn" đã nằm gọn trong tay bạn với mức giá khiến ai nghe qua cũng phải tròn mắt: chỉ từ 30.000 đồng, đã bao phí vận chuyển.

Món ngon brand xịn đã đổ bộ Ăn Ngon Rẻ, hội sành ăn tha hồ khuấy đảo thế giới ẩm thực xịn sò cùng ShopeeFood.

Những ai thuộc đạo trà sữa chắc chắn sẽ khó lòng bỏ qua Hồng Trà Sữa ngọt thanh, đậm vị trà của The Alley. Team sống healthy thì nên thử Coconut Matcha của Matcha Vibe, sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp matcha đắng nhẹ và nước dừa thanh mát, vừa lạ miệng vừa giải khát cực đỉnh. Nếu muốn đổi gió, LaBoong cũng có món Ô Long Xoài Thanh Ca chuẩn vị trái cây nhiệt đới, chua ngọt hài hòa, uống một ngụm là có sức chạy deadline cả ngày.

Còn nếu bạn đang tìm một bữa no nê để lấp đầy bụng đói, tín đồ ẩm thực Hàn có thể chốt đơn ngay Cơm Trộn Thập Cẩm đủ sắc, đủ vị, đủ dinh dưỡng từ Korea House. Nếu thích ăn nhẹ, bạn không nên bỏ lỡ món Xiên Chả Cá nóng hổi của nhà Busan Korean Food nhé.

Team mê thức ăn nhanh cũng được ShopeeFood "nuông chiều" hết nấc. Jollibee chiêu đãi người dùng combo gồm 1 Mì Ý Cay kèm nước uống mát lạnh, vừa đủ nạp năng lượng cho một buổi trưa lười ra ngoài. Trong khi đó, Texas Chicken lại "ghi điểm" với món Bánh Cuộn Gà Không Xương Sốt Chua Ngọt ngon đến mức quên lối về.

Vào những ngày cần chút ngọt ngào, BreadTalk sẽ giúp bạn "nạp đường" bằng món Chocolate Rainbow Donut. Những chiếc donut nhỏ nhưng có võ, đủ khiến ngày dài trở nên vui tươi hơn hẳn.

Tuyệt chiêu giữ chuỗi "ăn chill, giá dễ chịu" mỗi ngày

Điều khiến Ăn Ngon Rẻ được lòng giới sinh viên, dân văn phòng hay các cư dân chung cư không chỉ nằm ở mức giá hợp túi tiền mà còn nằm ở tính tiện lợi. Không cần lăn tăn chọn quán hay so sánh giá, chờ đợi khuyến mãi, ShopeeFood đã tinh gọn mọi món ngon vào một danh mục dễ dàng tìm kiếm, và đề xuất dựa trên vị trí của bạn.

Dù ở Hà Nội, Đà Nẵng, hay TPHCM, ShopeeFood cũng bao bạn ăn ngon rẻ no nê, bao luôn cả phí ship.

Chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng, bạn có thể đặt món nhanh gọn, vừa hợp khẩu vị, vừa đảm bảo chất lượng lại vừa tiết kiệm chi phí. Từ những bữa ăn "thắt lưng buộc bụng" cho ngày cuối tháng, hay một chiều mưa muốn đổi mood nhưng ngại ra ngoài, hoặc đơn giản là khi bạn muốn tự thưởng cho bản thân sau một ngày chăm chỉ, Ăn Ngon Rẻ đều có thể chiêu đãi ngay tức thì.

Tại sao phải chọn giữa việc ăn ngon và ăn rẻ, trong khi người dùng ShopeeFood có thể chọn cả hai. Hãy mở ứng dụng ShopeeFood lên, vào mục Bao Hết Phí Ship và đặt ngay một bữa ăn sạc đầy năng lượng cho mình. Tuy nhiên, loạt món "hot" từ các thương hiệu được yêu thích lại có hạn và thay đổi tùy theo khu vực. Thế nên, bạn có thể truy cập ứng dụng thường xuyên để khám phá bí quyết săn món ngon từ 30.000 đồng nhé!