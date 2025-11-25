Chỉ ít giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về mạnh: Có nơi xuống dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ phổ biến không mưa, trong khi Vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, trên đất liền, đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc ở các khu vực đất liền phổ biến cấp 2–3, riêng vùng ven biển cấp 3–4.

Thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ yếu không mưa; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15°C ở các khu vực đồng bằng và trung du, vùng núi Bắc Bộ 10–12°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Tại Hà Nội, đêm 25/11 không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15°C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao 2,5–3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 5–7m. Ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh với sóng biển cao 4–6m.

Dự báo chi tiết nhiệt độ: từ đêm 25/11 đến ngày 26/11, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12–15°C, riêng vùng núi 10–12°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; nhiệt độ trung bình 19–21°C, vùng núi 17–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13–16°C, trung bình 21–23°C. Từ đêm 26/11 đến ngày 27/11, Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp nhất 12–15°C, vùng núi 10–12°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, trung bình 19–21°C, vùng núi 17–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C; Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 13–16°C, trung bình 20–22°C.

Cảnh báo thiên tai đi kèm: khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đêm 25/11 có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông; từ ngày 26/11 mưa giảm.

Khả năng tác động đến môi trường và đời sống: trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)