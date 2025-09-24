“Chìa khoá” làm nên vị thế tiên phong toàn cầu của Samsung AI TV

Tiên phong ở các công nghệ cao cấp

Ngay từ những năm đầu tiên bước chân vào thị trường thiết bị nghe nhìn, Samsung đã luôn giữ vị trí tiên phong ở các công nghệ TV cao cấp, mang lại trải nghiệm vượt đỉnh cho người xem.

Hiện tại, dòng TV Neo QLED (gồm các mẫu TV 8K như QN950F hay 4K như QN90F, QN85F) của hãng đang áp dụng công nghệ Quantum Mini LED Pro với kích thước chỉ bằng 1/50 so với đèn LED thông thường. Qua đó tăng cường độ sáng, độ tương phản ở từng phần nhỏ của màn hình, tạo ra màu đen sâu hơn, độ chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối.

Với TV OLED, Samsung áp dụng công nghệ OLED HDR Pro giúp tối ưu độ tương phản và độ sáng chính xác đến từng pixel, mang lại màu sắc chân thực đạt chuẩn Pantone.

Samsung nắm giữ nhiều công nghệ cao cấp trên sản phẩm TV của mình

Ở thị trường TV QLED sôi động và nhiều tranh cãi về chất lượng tấm nền Quantum Dot, Samsung bứt phá và gây ấn tượng với sản phẩm TV QLED chuẩn, được TÜV Rheinland chứng nhận là "Màn hình Chấm lượng tử Đích thực" (Real Quantum Dot Display).

Đồng thời, công nghệ chấm lượng tử của Samsung cũng đã được tổ chức kiểm định quốc tế SGS (Société Générale de Surveillance) công nhận là không chứa cadmium, một kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái.

Dẫn dắt xu hướng cùng TV màn hình cực đại

Báo cáo Thị trường TV màn hình lớn đăng tải trên Dataintelo khẳng định TV màn hình cực đại sẽ là xu hướng của tương lai, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến đạt 8% và sẽ cán mốc 97 tỷ USD vào năm 2032.

Samsung đã nắm bắt sớm xu hướng này và hiện đang nắm giữ vị trí hàng đầu ở danh mục TV kích thước lớn (75 inch trở lên) với 28,7% thị phần vào năm 2024 (theo báo cáo của Omdia).

Hãng cung cấp đa dạng tùy chọn TV cực đại gồm 98 inch (DU9000, Q7F, QN90F); 100 inch (QN80F), 115 inch (QN90F). Qua đó đón đầu xu hướng rạp chiếu phim tại gia, nơi nhu cầu thưởng thức nội dung trên màn hình lớn ngày một gia tăng.

Xu hướng TV màn hình cực đại ngày một nở rộ với sự góp sức đắc lực từ Samsung

Tạo ưu thế lớn với Vision AI

Với tầm nhìn "AI for All", Samsung đã sớm tích hợp Vision AI vào các thiết bị nghe nhìn và chính thức phủ sóng gần như toàn bộ dải sản phẩm trong năm 2025. AI mang đến cho TV Samsung nhiều khả năng vượt trội như chủ động nâng cấp hình ảnh, âm thanh lên chuẩn 8K/4K bất kể độ phân giải đầu vào.

Ông lớn Hàn Quốc đã trang bị vi xử lý AI NQ8 thế hệ 3 mới nhất với 768 mạng trí tuệ (gấp 1,5 lần so với tiền nhiệm) cho sản phẩm TV flagship Neo QLED 8K (mã QN950F), tạo nên chuẩn mực âm sắc mới cho thị trường.

Ngoài ra, Samsung AI TV còn sở hữu nhiều tính năng vượt trội khác như Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture) khi đeo đồng hồ Galaxy Watch hay Sáng tạo hình nền TV bằng AI (Generative Wallpaper)… mang đến loạt trải nghiệm tiện lợi chưa từng có cho người dùng.

Samsung Vision AI mang đến cuộc cách mạng hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm người dùng

Mở rộng hợp tác vì trải nghiệm người dùng

Samsung AI TV sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để bắt tay cùng các đối tác uy tín trên toàn thế giới, mang đến nhiều đặc quyền xứng tầm cho người dùng. Ở phạm vi quốc tế, hãng vừa kết hợp cùng Art Basel để ra mắt bộ sưu tập Art Basel in Basel (ABB) gồm 38 tác phẩm được chọn lọc từ các nghệ sĩ và phòng tranh trên toàn cầu trên Thư viện nghệ thuật (Art Store).

Lần hợp tác này góp phần nâng con số tranh trên Art Store lên hơn 3.500 tác phẩm, mang đến nhiều lựa chọn duy mỹ cho người dùng các dòng TV Neo QLED, The Frame và TV QLED (từ dòng Q7F trở lên).

Trước đó, ông lớn Hàn Quốc cũng từng hợp tác cùng Warner Bros. và DC Studios để giới thiệu bộ sưu tập Superman trên Art Store trong giai đoạn quảng bá "bom tấn" điện ảnh này.

Samsung cũng đang mở rộng chương trình cấp phép (licensing) hệ điều hành Tizen OS cho các hãng thiết kế và sản xuất TV khác nhằm tăng cường sự hiện diện của hệ điều hành này tại châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin và Úc. Tín đồ thể thao điện tử cũng đón tin vui lớn khi ông lớn Hàn Quốc hợp tác với Electronic Arts (EA) và Xbox để đưa trò chơi EA SPORTS FC 25 lên Samsung Gaming Hub thông qua ứng dụng Xbox và Xbox Cloud Gaming (Beta)…

Tại Việt Nam, hãng cũng liên tục mở rộng hợp tác cùng các đối tác OTT nội địa như FPT Play, VieON, VTVGo… nhằm mang đến trải nghiệm giải trí cá nhân hóa, thuận tiện và đa nền tảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội dung số nước ta.

Cam kết phát triển bền vững

Vị thế của Samsung AI TV cũng được khẳng định thông qua cam kết phát triển bền vững, đi kèm nhiều động thái thiết thực như chế độ AI Energy Mode giúp tiết kiệm điện năng tới 30%, sử dụng bộ điều khiển năng lượng mặt trời và bao bì sinh thái trong sản xuất.

Samsung cũng nỗ lực kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm rác thải điện tử bằng chính sách cập nhật phần mềm miễn phí đến 7 năm. Đồng thời, nền tảng Knox Security đạt chứng nhận quốc tế sẽ bảo vệ toàn bộ dữ liệu cá nhân với hệ thống bảo mật tự động cập nhật 24/7 trong suốt vòng đời sản phẩm.

Không chỉ gây tiếng vang bởi công nghệ âm thanh, hình ảnh xuất sắc, Samsung AI TV còn khẳng định vị trí dẫn đầu thông qua hàng loạt chiến lược hợp tác và cam kết phát triển bền vững. Đây là mấu chốt tạo nên niềm tin cũng như sự gắn bó sâu sắc giữa người dùng và thương hiệu.