'Chìa khóa vàng' mở lối ra biển lớn: Vingroup xây cầu vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á?

Xây cầu vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup mới đây đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Ngay sau đề xuất trên, UBND TP. HCM đã có công văn phản hồi với nội dung giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu việc tham mưu, đề xuất phải hoàn thành trước ngày 10/10. Văn bản này cũng được gửi đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Vingroup để phối hợp thực hiện.

Theo đề xuất, dự án cầu vượt biển này phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Quyết định số 1125/QĐ-TTg). Quy hoạch này xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội – liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Video mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Với những công nghệ xây dựng cầu đường mới nhất, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hứa hẹn sẽ là cây cầu biểu tượng mới của TP.HCM, hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á.

Theo Vingroup, việc được chấp thuận nghiên cứu đầu tư sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để khởi động đánh giá tính khả thi của dự án. Tập đoàn cam kết đồng hành lâu dài, góp phần phát triển không gian ven biển bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Hạ tầng ven biển Cần Giờ là chìa khóa để TP.HCM vươn xa

Hiện nay, Cần Giờ được định vị là cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM, đóng vai trò trọng yếu trong quy hoạch phát triển vùng đô thị – cảng biển – du lịch sinh thái. Vingroup đang triển khai dự án khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam với quy mô gần 2.900 ha, chiều ngang kéo dài 15km, vốn đầu tư gần 10 tỷ USD tại đây

Song song đó, hệ thống hạ tầng Cần Giờ đang được thúc đẩy trên cả bốn phương thức:

Đường bộ: Cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026, thay thế phà Bình Khánh, mở hướng lưu thông qua sông Soài Rạp.

Đường sắt: Vingroup đề xuất tuyến cao tốc Phú Mỹ Hưng – Cần Giờ tốc độ thiết kế 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 12 phút.

Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT metro tại Cần Giờ

Hàng không: Khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, khu vực này sẽ kết nối thuận lợi qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Đường thủy: Tuyến taxi đường sông từ Bến Bạch Đằng đến Bình Khánh dự kiến khai thác với tần suất 20 phút/chuyến.

Nếu được chấp thuận triển khai, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương còn khoảng 10 phút, mà còn trở thành công trình biểu tượng về hạ tầng kết nối ven biển.

Trong tương lai khi siêu cảng quốc tế Cần Giờ - "mỏ vàng" tương lai của kinh tế Việt Nam đi vào hoạt động, cây cầu vượt biển này cũng sẽ giữ vai trò trung tâm trong trung chuyển hàng hóa.

Tuyến đường vượt biển được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các vùng chức năng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững cho TP.HCM.

Hàng loạt siêu công trình sắp được triển khai ở Cần Giờ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.