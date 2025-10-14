Chiếc điện thoại thông minh có giá siêu rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng có gì hay?

HMD vừa ra mắt HMD Touch 4G, mẫu điện thoại nhỏ gọn kết hợp giữa sự đơn giản của điện thoại phổ thông và các tính năng hiện đại của smartphone.

Về cơ bản, chiếc điện thoại này là phiên bản tái sinh của dòng Nokia Asha. Sản phẩm này hiện đang được phân phối độc quyền tại thị trường Ấn Độ.

Touch 4G được đánh giá là một thiết bị "lai" thú vị giữa feature phone và smartphone – giữ được sự nhỏ gọn, đơn giản nhưng có thêm các tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng, video call, hotspot.

Những điểm nổi bật

Thiết kế nhỏ gọn, hoài cổ nhưng hiện đại

Kích thước của chiếc điện thoại này chỉ 102,3 × 61,85 × 10,85 mm, nặng 100g – cực kỳ nhỏ và nhẹ.

Dáng vẻ gợi nhớ các mẫu Nokia huyền thoại, nhưng thay bàn phím T9 bằng màn hình cảm ứng 3.2 inch phủ kính cong 2.5D với độ phân giải 320 x 240 pixel (QVGA). Thiết bị sử dụng chipset Unisoc T127 và RAM 64MB, cùng với bộ nhớ trong 128MB có thể mở rộng lên đến 32GB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Máy được trang bị camera trước 0.3MP và camera sau 2MP với đèn flash LED hỗ trợ. Máy chuẩn IP52 giúp chống bụi và kháng tia nước nhẹ.

Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ thanh toán không chạm (NFC) - một tính năng hiếm có trên điện thoại phổ thông. Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản của smartphone như chat, lướt web nhẹ và thanh toán, nhưng trong một thân hình nhỏ gọn hơn nhiều.

Màn hình cảm ứng toàn phần – "feature phone"

Đây là điểm đặc biệt nhất của mẫu điện thoại này. Chiếc điện thoại phổ thông có cảm ứng toàn phần, mang lại trải nghiệm như smartphone giá rẻ.

Kết nối đầy đủ – không thua smartphone cơ bản

Máy hỗ trợ 4G LTE, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.0, GPS/Beidou, FM Radio, USB-C, jack 3.5mm, SIM kép. Thiết bị cũng có thể hoạt động như một điểm phát sóng Wi-Fi di động. Đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi, kết nối Internet, chia sẻ mạng.

Hệ điều hành RTOS Touch do HMD phát triển

Giao diện tối giản, chạy mượt, dễ dùng. Tích hợp Cloud Phone Service giúp người dùng có thể truy cập tin tức, thời tiết, trò chơi, chat qua đám mây mà không cần cấu hình phức tạp.

Ứng dụng Express Chat độc quyền

Cho phép nhắn tin, gọi thoại, gọi video và ghi âm nhanh chỉ bằng phím bấm vật lý. Ứng dụng này còn có sẵn trên Android và iOS, giúp người dùng kết nối với bạn bè.

Pin "trâu" – dùng đến 30 giờ liên tục

Viên pin 1.950 mAh và sạc qua cổng USB-C. Điều này giúp tối ưu cho người dùng cần điện thoại phụ, đi công tác, hoặc sử dụng cơ bản trong nhiều ngày.

Giá siêu rẻ

Chỉ 3.999 INR (khoảng1,2 triệu đồng), đi kèm sạc và ốp bảo vệ. HMD Touch 4G có hai màu Cyan và Dark Blue. Chiếc điện thoại này hướng đến nhóm người dùng phổ thông, người lớn tuổi, hoặc fan Nokia muốn sưu tầm.

Những hạn chế

Bộ nhớ trong hạn chế và RAM thấp khiến máy khó chạy nhiều ứng dụng nặng hoặc lưu trữ lớn.

Hệ điều hành không phải Android đầy đủ, giới hạn về ứng dụng – nhiều người dùng mong muốn tính phổ biến hơn như WhatsApp, Facebook Messenger nhưng máy chỉ hỗ trợ app nội bộ như Express Chat; điều này hạn chế khả năng tương tác nếu bạn bè, người thân không dùng thiết bị tương thích.

Camera quá cơ bản, đặc biệt là camera trước chỉ 0,3 MP – chất lượng ảnh/video còn hạn chế, không phù hợp nhu cầu chụp đẹp hoặc dùng nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu.

Màn hình nhỏ, độ phân giải thấp (QVGA) khiến trải nghiệm lướt web, xem nội dung trở nên hạn chế – nếu so với smartphone thông thường sẽ cảm thấy máy thiếu "sang" về hiển thị.

Tóm lại, chiếc điện thoại này chỉ dành cho người dùng muốn sự đơn giản, nhỏ gọn, ít phiền phức, máy có giá trị tốt. Nhưng nếu bạn mong đợi thiết bị mạnh, đa năng hay muốn dùng nhiều ứng dụng như smartphone, thì Touch 4G có thể chưa đáp ứng được hết.