Chiếc iPhone đã bị "khai tử" tăng giá

Thời điểm cuối năm 2025, giá bán của iPhone 15 tại thị trường Việt Nam từng chạm đáy khi giảm xuống dưới mốc 15 triệu đồng. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra khi mẫu máy này liên tục ghi nhận các đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi chính thức bị Apple ngừng sản xuất để nhường sân chơi cho dòng iPhone 17.

Khảo sát thực tế tại các đại lý AAR trên thị trường ở thời điểm hiện tại cho thấy, giá bán của thiết bị đã leo lên mức 17,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB và tiệm cận mốc 21 triệu đồng đối với phiên bản 256GB. Sự biến động này đã tạo ra một cục diện thị trường đầy bất ngờ khi đặt thiết bị cũ lên bàn cân cùng những sản phẩm thế hệ mới.

iPhone 15 bất ngờ hot trở lại dù đã bị Apple khai tử

Điểm đáng chú ý nhất là sự chênh lệch doanh số hoàn toàn nghiêng về mẫu máy đời cũ khi so sánh trực tiếp với tân binh iPhone 17e. Hiện tại, phiên bản 256GB của iPhone 17e đang được chào bán với mức giá 17,5 triệu đồng, ngang ngửa với bản tiêu chuẩn của iPhone 15. Dù sở hữu mức giá cạnh tranh, các hệ thống phân phối lớn đều ghi nhận sức bán của iPhone 17e chưa thể vượt qua thế hệ tiền nhiệm. Giới chuyên môn phân tích rằng, dòng iPhone 15 vẫn duy trì được sức hút ổn định nhờ độ nhận diện thương hiệu cao, hiệu năng thực tế đã được kiểm chứng qua thời gian và đặc biệt là tâm lý ưu tiên lựa chọn những giải pháp an toàn của phần đông người dùng Việt.

Khi so sánh với mẫu iPhone 17e, iPhone 15 thể hiện nhiều điểm vượt trội

Sự chênh lệch về vị thế này phần lớn xuất phát từ thói quen tiêu dùng và khác biệt trong ngôn ngữ thiết kế. iPhone 15 vẫn mang đậm dấu ấn hiện đại với ngoại hình trẻ trung, cụm camera kép đa dụng và đặc biệt là thiết kế màn hình Dynamic Island thời thượng. Ngược lại, iPhone 17e dù sở hữu nền tảng phần cứng vượt trội với vi xử lý A19 tiên tiến, tích hợp hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cùng thời lượng pin tối ưu, nhưng lại gặp bất lợi lớn về mặt thị giác khi vẫn trung thành với màn hình "tai thỏ" cũ kỹ.

Thêm vào đó, lịch sử thị trường cho thấy các dòng sản phẩm mang hậu tố "e" của Apple thường gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn đậm nét, đòi hỏi một khoảng thời gian dài hơn để tiếp cận và thuyết phục được khách hàng trong nước.

Hiện tại, các đại lý cho biết lượng hàng iPhone 15 trên thị trường hiện vẫn đang được duy trì ở mức tương đối ổn định và dự kiến tiếp tục đáp ứng được nhu cầu trong quý tới. Mặc dù vậy, do dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động từ tháng 9/2025, người dùng không còn sự đa dạng về các tùy chọn màu sắc như thời điểm máy vừa ra mắt. Ngoài ra, thời gian tới lượng thiết bị sẽ giảm dần và có thể khan hiếm.