30-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường

Đây được cho là tin vui cho những ai chờ đợi chiếc iPhone giá rẻ nhất của Apple,

Apple dường như đang chuẩn bị một bước chuyển mình lớn cho dòng iPhone giá rẻ với mẫu iPhone 17e sắp ra mắt. Chỉ một năm sau khi trình làng iPhone 16e, mẫu máy dựa trên thiết kế của iPhone 14, “Táo khuyết” được cho là sẽ nâng cấp mạnh mẽ ngoại hình và tính năng cho thế hệ kế tiếp.

Theo nguồn tin từ leaker Digital Chat Station, iPhone 17e sẽ được trang bị màn hình Dynamic Island, tính năng từng chỉ xuất hiện trên các dòng iPhone cao cấp. Dù vẫn sử dụng màn hình OLED 60Hz giống như iPhone 15 và iPhone 16 bản tiêu chuẩn, việc mang Dynamic Island xuống dòng giá rẻ là một thay đổi đáng chú ý.

Chiếc iPhone rẻ nhất của Apple lộ diện- Ảnh 1.

Apple được cho là sẽ nâng cấp mạnh mẽ ngoại hình và tính năng cho iPhone 17e.

Dự kiến, iPhone 17e sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026, đi kèm chip A19, trong khi iPhone 16e ra mắt tháng 2 năm ngoái sử dụng chip A18.

Sự xuất hiện của Dynamic Island đồng nghĩa với việc Apple sẽ chính thức khai tử thiết kế “tai thỏ”, yếu tố từng gây tranh cãi kể từ khi xuất hiện trên iPhone X. Dynamic Island, lần đầu ra mắt trên iPhone 14 Pro series, đã biến phần khuyết đỉnh màn hình thành vùng tương tác thông minh chứa các cảm biến và thông báo.

Sau khi mở rộng tính năng này sang iPhone 15 và iPhone 15 Plus, việc đưa Dynamic Island lên iPhone 17e sẽ giúp mẫu iPhone rẻ nhất của Apple trông hiện đại hơn, tiệm cận với các phiên bản cao cấp về trải nghiệm thị giác.

Từ trước đến nay, Apple thường tái sử dụng linh kiện của các đời iPhone cũ cho dòng máy giá rẻ như iPhone SE. Vì vậy, việc iPhone 17e sở hữu Dynamic Island là điều hoàn toàn hợp lý.

Dù người dùng có thể đã quen với thiết kế không còn “tai thỏ”, bước đi này vẫn được xem là nước cờ thông minh của Apple, giúp iPhone giá rẻ vẫn mang dáng vẻ mới mẻ và bắt kịp xu hướng thiết kế hiện tại.

Chiếc iPhone cũ đáng tiền nhất năm 2025

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

