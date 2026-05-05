Chiếm đất công, bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp 22 tỷ đồng

Ngày 5/5, thông tin từ UBND phường Trấn Biên ( TP Đồng Nai) cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ số 124, tổ 12, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên). Người đại diện pháp luật là ông B.M.L.

Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên

Theo đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xác định đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý” theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai). Diện tích vi phạm lên tới 15.826 m² tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Phía trong thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên bị BĐS Tân Mai vi phạm hơn 6 năm

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (ngày 13/4/2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 10/4/2026). Tại thời điểm kiểm tra, khu đất được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tổng thời gian hưởng lợi hơn 6 năm, với số tiền phải nộp lại ước tính hơn 22,1 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp, tổ chức vi phạm phải chịu thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.

Cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, khu đất tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, phường Trấn Biên vẫn còn bảng hiệu Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai. Bên trong khu đất là một tòa nhà khoảng 4 tầng rộng hàng trăm mét vuông và một dãy nhà cấp 4, không có dấu hiệu còn hoạt động, cửa đóng, then cài, bên trong khuôn viên có người coi.