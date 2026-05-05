Lý do giới đầu tư “chốt” căn hộ trung tâm Cát Bà “trong một nốt nhạc”

Thanh Long – "điểm rơi" của dòng tiền

Dù đã sở hữu 3 căn hộ thuộc 2 tòa The Xanh 1, The Xanh 2 từ năm ngoái, anh Nguyễn Hoàng – nhà đầu tư tại Hà Nội vẫn tiếp tục "xuống tiền", mua thêm 1 căn hộ Thanh Long (thuộc Xanh Island) ngay khi tòa tháp vừa ra mắt.

"Tôi không đầu tư lướt sóng. Điều tôi nhìn là khả năng khai thác dài hạn. Khi một điểm đến đã có hệ sinh thái đủ mạnh để giữ chân du khách, thì công suất khai thác căn hộ gần như sẽ tối ưu. Cát Bà không chỉ là nơi nghỉ hè, mà bốn mùa đều đẹp", anh Hoàng chia sẻ.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, chỉ trong hai ngày 30/4 và 1/5, đảo Cát Bà ước đón gần 70.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Đảo ngọc miền Bắc đang hướng đến mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm nay khi hạ tầng giao thông hoàn thiện và đặc biệt là sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới.

Trong đó, hệ sinh thái 24/7 tại Xanh Island do Tập đoàn Sun Group kiến tạo đang trở thành "thỏi nam châm" hút khách: từ chợ đêm VUI-Fest, các show pháo hoa nghệ thuật, không gian ẩm thực ven biển đến các hoạt động văn hóa – giải trí liên tục tại The Sea Beach Club, The Forest Beach Club hay Sun Bavaria…

Càng về đêm, không khí tại Xanh Island càng trở nên sôi động. Ảnh: Ánh Dương.

Anh Hoàng phân tích, vừa hưởng trọn hệ sinh thái "all-in-one", các chủ nhân căn hộ Thanh Long còn có khoảng trời riêng khi dự án được đặt ở khoảng cách đủ tách biệt để tạo sự yên tĩnh và riêng tư – yếu tố mà nhóm khách nghỉ dưỡng cao cấp đặc biệt coi trọng.

Sự kết hợp này tạo ra một trải nghiệm "hai lớp": ban ngày tận hưởng sự tĩnh tại của thiên nhiên, ban đêm dễ dàng hòa vào nhịp sống sôi động của khu trung tâm. Trong vận hành thực tế, đây là yếu tố giúp kéo dài thời gian lưu trú và giảm tính mùa vụ – hai biến số quan trọng trong bài toán khai thác căn hộ nghỉ dưỡng.

Về "tầm view", anh Hoàng đánh giá Thanh Long "cao hơn một bậc" so với các dự án trước đó. Với ba mặt hướng vịnh, tòa tháp mở ra góc nhìn rộng hiếm có hướng vịnh Lan Hạ – yếu tố không dễ sở hữu trong các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân hóa, một căn hộ có thể mang lại "không gian riêng" để thưởng thức cảnh quan thiên nhiên trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp về giá thuê.

"Tôi và bạn bè đã đầu tư nhiều căn hộ của Sun Group tại các địa bàn khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc,…và đều thành công với công thức "tầm nhìn đẹp – hệ sinh thái hoàn thiện". Đó là bảo chứng để tôi quyết định "xuống tiền" căn hộ Thanh Long", anh Hoàng chia sẻ.

Căn hộ Thanh Long sở hữu tầm nhìn "tuyệt đối điện ảnh" hướng biển. Ảnh: Sun Group.

Khi "view triệu USD" và hệ sinh thái quyết định dòng tiền

Thực tế, "công thức thành công" trong đầu tư bất động sản của anh Hoàng đã được kiểm chứng tại các thị trường du lịch biển quốc tế.

Điển hình như Phuket (Thái Lan) – một trong những thị trường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất châu Á. Theo báo cáo của "Phuket Hotel Figures H2 2023" của CBRE, các căn hộ nghỉ dưỡng tại đây ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 64,6%, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi những sản phẩm sở hữu tầm nhìn biển trực diện và nằm trong tổ hợp tích hợp tiện ích có thể đạt mức cao hơn vào mùa cao điểm.

Tại Trung Đông, Dubai Marina là mô hình "all-in-one" kết hợp tổ hợp thương mại - giải trí - lưu trú vận hành liên tục. Phân tích của Betterhomes (2024) ghi nhận BĐS tại đây có mức tăng giá gần 19% trong vòng một năm, đồng thời duy trì tỷ suất cho thuê căn hộ phổ biến 5,5-7,5%.

Marina Bay Sands (Singapore) – một trong những trung tâm kinh tế đêm đẳng cấp châu Á.

Tương tự, tại Bali (Indonesia), nền tảng dữ liệu từ finnsbeachclub.com cho thấy, Bali mang tới một tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tốt bậc nhất thế giới, khoảng 15% giá mua. Mức tăng giá thuê hàng năm vào khoảng 15-20%. Tỷ lệ lấp đầy tốt, trung bình mỗi căn hộ được sử dụng khoảng 65-80% thời gian trong năm.

Không đâu xa, ngay tại Phú Quốc, hệ sinh thái du lịch sôi động tại đây đã góp phần mang đến công suất cho thuê luôn đạt 90% tại các điểm đến như Thị trấn Hoàng Hôn, tổ hợp khách sạn Bãi Kem.

Khu vực Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc ghi nhận tỷ lệ lấp đầy căn hộ cao nhờ hệ sinh thái vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Những số liệu này phản ánh một thực tế: trong bất động sản nghỉ dưỡng, trải nghiệm mà căn hộ mang lại chính là yếu tố quyết định "thành - bại" của nhà đầu tư. Đặt trong bối cảnh Cát Bà đang "khát" các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, dễ hiểu vì sao căn hộ Thanh Long lại được săn đón.

"Năm 2025, Cát Bà đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, nhưng đảo hiện chỉ có 2–3 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Với định hướng trở thành đảo du lịch "xanh – không khói" vào năm 2030, Cát Bà được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn khách quốc tế, kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao gia tăng mạnh mẽ", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.