Chiến lược “kiến tạo để phụng sự”: Khi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp y tế đến từ sự tử tế

Với nhà sáng lập doanh nghiệp này, thành công không được đo bằng quy mô hay doanh thu, mà bằng những giá trị thực chất mà doanh nghiệp mang lại cho xã hội.

Trong tư duy kinh doanh truyền thống, lợi thế cạnh tranh thường đến từ giá cả, công nghệ độc quyền hoặc quy mô thị trường. Tuy nhiên, tại Tecnic Medical, khái niệm này được định nghĩa lại đó là cạnh tranh bằng sự phụng sự.

Theo đó, thay vì đối đầu trực diện, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra một “đại dương xanh”, nơi mỗi giải pháp không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh mà còn giải quyết các vấn đề xã hội. Khi lợi ích của doanh nghiệp song hành với lợi ích cộng đồng, cạnh tranh không còn là cuộc chơi “được - mất”, mà trở thành động lực để xã hội cùng phát triển.

Triết lý này được cụ thể hóa thông qua hệ sinh thái “4 trụ cột phụng sự”, bao gồm khách hàng, người lao động, cổ đông và xã hội.

Với khách hàng, Tecnic Medical không đơn thuần cung cấp sản phẩm, mà tập trung “kiến tạo” các giải pháp giúp khách hàng chủ động bảo vệ sức khỏe. Một trong những hướng đi tiêu biểu là việc tích hợp công nghệ phát hiện Rung nhĩ (nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai biến đột quỵ) vào các thiết bị theo dõi tại nhà. Trong khi nhiều người vẫn yên tâm khi chỉ số huyết áp ở mức bình thường, thì nguy cơ rối loạn nhịp tim vẫn có thể âm thầm tồn tại.

Việc đưa những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong môi trường bệnh viện trở nên phổ biến, dễ sử dụng tại gia đình không chỉ mang lại sự an tâm cho người dùng, mà còn thể hiện cách tiếp cận mang tính phòng ngừa - yếu tố then chốt trong y tế hiện đại.

Không chỉ hướng ra bên ngoài, triết lý phụng sự còn được áp dụng ngay trong nội bộ doanh nghiệp. Tại Tecnic Medical, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng bộ quy tắc danh dự (Code of Honor), đề cao tính chính trực, sự thấu cảm và tinh thần học hỏi. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào đào tạo, tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi cá nhân được phát triển toàn diện. Bởi, khi người lao động được phụng sự đúng nghĩa, họ sẽ trở thành những chuyên gia tận tâm, mang lại giá trị vượt mong đợi cho khách hàng.

Với cổ đông, Tecnic Medical xem việc phụng sự là một cam kết về quản trị minh bạch và điều hành chính trực. Doanh nghiệp theo đuổi mô hình phát triển bền vững, trong đó lợi ích của nhà đầu tư luôn song hành với sự tăng trưởng dài hạn của công ty.

Nền tảng quản trị chuyên nghiệp không chỉ giúp củng cố niềm tin của cổ đông, mà còn tạo dư địa cho doanh nghiệp mở rộng và thích ứng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Ở cấp độ rộng hơn, Tecnic Medical định vị vai trò của mình như một “tác nhân” góp phần giảm gánh nặng y tế cho xã hội. Mỗi giải pháp tầm soát sớm được triển khai, mỗi nguy cơ sức khỏe được phát hiện kịp thời không chỉ giúp bảo vệ một cá nhân, mà còn góp phần giảm chi phí điều trị, giảm áp lực lên hệ thống y tế.

Khi các giải pháp phòng ngừa được phổ cập, lợi ích mang lại không dừng ở phạm vi doanh nghiệp, mà lan tỏa ra toàn cộng đồng. Mô hình của Tecnic Medical đặt ra một câu hỏi cho các nhà quản trị: doanh nghiệp tồn tại để khai thác giá trị hay để kiến tạo giá trị?

Khi lấy phụng sự làm kim chỉ nam, doanh nghiệp không còn bị giới hạn bởi áp lực cạnh tranh truyền thống. “Đối thủ” lớn nhất lúc này không phải là các doanh nghiệp khác, mà chính là giới hạn trong mức độ tận tâm và khả năng tạo ra giá trị của mình.

Việc kiên định theo đuổi chiến lược “kiến tạo để phụng sự” không chỉ giúp TECNIC xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín và niềm tin, mà còn góp phần thúc đẩy một mô hình kinh tế nhân văn – nơi sự phát triển của doanh nghiệp tỷ lệ thuận với những giá trị mà họ đóng góp cho xã hội.