Chiến lược phát triển hạ tầng phía Đông TP.HCM thu hút nhà đầu tư đến với Izumi City

Tại phía Đông TP.HCM, hạ tầng trọng điểm quốc gia như mạng lưới cao tốc và cảng hàng không, sẽ được đẩy mạnh đồng bộ. Sự cộng hưởng này kết hợp với thiên nhiên trù phú, quỹ đất lớn cùng mặt bằng giá hợp lý và triển vọng tăng trưởng vượt bậc của khu vực phía Đông "siêu đô thị" giàu có, khiến các dự án bất động sản hoàn thiện pháp lý tại nút giao TP.HCM – Biên Hòa (cũ) – Long Thành là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư đến từ miền Bắc.

Đòn bẩy mới từ chiến lược hạ tầng quốc gia và cơ hội bứt phá từ "vùng giá mềm"

Sân bay quốc tế Long Thành, dự án hàng không lớn nhất cả nước, là tâm điểm đầu tư tầm quốc gia, thực thi chiến lược kết nối vùng. Khi đi vào hoạt động giai đoạn đầu vào năm 2026 , sân bay dự kiến phục vụ 25 triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn định hình toàn bộ hạ tầng đường bộ, hàng không, và đường thủy, trở thành trung tâm hàng không lớn nhất Đông Á. Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại tăng mạnh tại các khu vực liền kề như Long Thành, Biên Hòa, Nhơn Trạch.

Izumi City có lợi thế kết nối với các trung tâm kinh tế và tuyến đường huyết mạch trong khu vực

Cùng với đó, loạt dự án tăng cường kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh thi công. Tiêu biểu là cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật ngay cuối năm nay, tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khi sân bay đi vào vận hành. Sự hoàn thiện này giúp vùng TP.HCM - Biên Hòa - Long Thành trở thành trung tâm kinh tế sôi động, mở ra dư địa phát triển cho thị trường bất động sản trong khu vực.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đối với bất động sản tại Đông Nam Bộ đang tăng mạnh, trong đó Đồng Nai dẫn đầu với mức tăng tới 104% – một chỉ dấu rõ rệt cho xu hướng dịch chuyển dòng vốn về phía Đông. Về giá bán, trong giai đoạn quý III/2025 so với quý I/2024, thị trường Đồng Nai ghi nhận mức tăng khoảng 25%, củng cố thêm kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực.

Phân khu Izumi Canaria - Điểm sáng mới cho đầu tư phía Đông TP.HCM

Lịch sử cho thấy bất động sản bao quanh các dự án hạ tầng trọng điểm thường tăng giá mạnh, và sự xuất hiện đáng chú ý của các dự án tiếp giáp TP.HCM như khu đô thị tích hợp quy mô lớn Izumi City 170 ha đang góp phần "đánh thức" thị trường phía Đông của thành phố.

Các đô thị được quy hoạch bài bản và khoa học như Izumi City đang được săn đón

Trong bối cảnh hạ tầng đang được đẩy mạnh, phân khu Izumi Canaria nằm trong đô thị tích hợp Izumi City,– đang mở bán đã lập tức gây chú ý tới giới đầu tư. Bởi đây là dự án sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, đã có giấy phép bán hàng, mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Ngay trong tương lai gần, cư dân Izumi Canaria có thể di chuyển chỉ 15 phút đến TP.HCM và sân bay Long Thành nhờ nằm cạnh nút giao của các tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án được Nam Long hợp tác cùng Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển theo mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu, với hơn 20 ha dành cho mảng xanh, 6 ha mặt nước và 5,5 km bờ sông. Izumi City tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại như trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao và công viên ven sông, mang đến không gian sống đẳng cấp và bền vững.

Chị Quyên Phạm (đến từ Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, khi có ý định đưa cả gia đình vào miền Nam sinh sống, chị tìm hiểu chọn một dự án tại khu vực phía đông TP.HCM. "Izumi City là một trong những dự án phù hợp với nhu cầu của gia đình tôi, vừa gần TP.HCM lại ngay cạnh sông Đồng Nai… Dự án này phù hợp với nhu cầu sống của cả đại gia đình chúng tôi. Ông bà cần không gian sống rộng rãi, thoáng mát, trong lành. Trường phổ thông liên cấp ngay trong nội khu là điểm cộng đúng nhu cầu cho hai con".

Nhà phố Izumi Canaria với thiết kế "sân trước - vườn sau" mang đến không gian sống thoáng đãng và riêng tư cho mỗi gia đình.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng có đồng quan điểm: "Thế mạnh của Izumi City nói riêng và các dự án của Nam Long nói chung mang lại sự yên tâm cho nhà đầu tư chính là pháp lý dự án minh bạch. Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ và chi tiết trong thiết kế – từ hướng nắng, hướng gió đến không gian kiến trúc ‘sân trước – vườn sau’ – cho thấy chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm an cư của khách hàng."

Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và "vùng giá mềm" hấp dẫn và nhiều dư địa thặng dư tại nút giao đắt giá của giao thông liên vùng, khu vực phía Đông TP.HCM đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư sớm đón đầu vận hội mới. Các dự án trọng điểm như Izumi City và phân khu Izumi Canaria trở thành điểm sáng nhờ cơ hội sinh lời cao và đáp ứng chuẩn mực mới về không gian sống hiện đại nơi cửa ngõ toàn cầu mới./.