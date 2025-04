Chiến tranh thương mại làm thay đổi khẩu vị đầu tư toàn cầu

Tại Việt Nam, Masan Consumer (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan, mã chứng khoán: MCH) với vị thế top đầu ngành tiêu dùng, phục vụ những sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu và tập trung vào thị trường nội địa, nổi lên là một trong những cơ hội đầu tư hội tụ cả khả năng phòng thủ và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Dòng tiền "trú ẩn" vào cổ phiếu ngành tiêu dùng thiết yếu

Ngay sau khi Mỹ công bố loạt thuế quan mới vào đầu tháng 4/2025, hàng loạt tổ chức đầu tư lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity International đồng loạt nâng khuyến nghị cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu châu Á lên mức "overweight" (tăng tỷ trọng).

Bloomberg dẫn lời các chuyên gia cho biết: MSCI Asia Pacific Consumer Staples Index tăng 5% chỉ trong 2 tuần, vượt xa mức giảm 2,5% của chỉ số chung khu vực. Những doanh nghiệp tập trung vào thị trường nội địa và sản phẩm thiết yếu đang thể hiện rõ ưu thế phòng thủ giữa khủng hoảng toàn cầu.

Sự đảo chiều này cho thấy dòng tiền đang rút khỏi cổ phiếu tăng trưởng như công nghệ để chuyển sang nhóm cổ phiếu phòng thủ, trong bối cảnh lo ngại tăng trưởng toàn cầu chậm lại vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Nhiều chính phủ châu Á cũng đang triển khai các gói kích thích tiêu dùng.

Bà Charu Chanana, giám đốc chiến lược đầu tư của Saxo Markets nhận định: "Nhà đầu tư đang chuyển từ định hướng theo tăng trưởng toàn cầu sang ưu tiên sự ổn định của tiêu dùng nội địa. Thế giới đang trở nên phân mảnh và và có thiên hướng bảo hộ hơn."

Tiêu dùng phục hồi, tạo đà tăng trưởng cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng

Theo J.P Morgan, Việt Nam đang đại diện cho câu chuyện tăng trưởng tiêu dùng sôi động và đáng chú ý nhất trong khu vực châu Á‏‏. Với dân số gần 100 triệu người, trong đó một nửa dưới 32 tuổi, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người 7,1% CAGR từ năm 2017, lên đến hơn 4.000 USD vào năm 2022 - mức cao nhất trong số các nước ASEAN/EM.

Cùng với đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên tương ứng với mức GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD của Chính phủ sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường tiêu dùng phục hồi trong năm nay, là mảnh đất màu mỡ cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng. Với vị thế hàng đầu ngành tiêu dùng, Masan Consumer kỳ vọng không những gặt hái những kết quả tích cực mà còn thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào cổ phiếu.

Những con số tích cực của thị trường tiêu dùng gần đây cũng cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế Việt Nam trước cơn bão thuế quan. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong quý I/2025 tăng hơn 9,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,8%, là mức tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến nay. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025

Cùng với đó, ngành du lịch nội địa và quốc tế phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. Bằng chứng là, năm 2024, Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch ước đạt 840.000 tỉ đồng.

Mức phục hồi này tương đương 98% so với giai đoạn trước đại dịch, cao hơn nhiều điểm đến khác trong khu vực. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách du lịch kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng như thực phẩm ăn liền, đồ uống đóng chai và các sản phẩm chăm sóc cá nhân gọn nhẹ, những mảng vốn có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Masan Consumer: Hấp dẫn cả về định giá lẫn triển vọng tăng trưởng

Giữa bức tranh tích cực của thị trường tiêu dùng và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, cổ phiếu MCH của Masan Consumer kỳ vọng sẽ hưởng lợi, đón dòng vốn đầu tư cũng như đạt những kết quả kinh doanh tích cực trong năm nay.

Theo ước tính của doanh nghiệp, Masan Consumer dự kiến đạt doanh thu gần 7.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng ~14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) cũng dự kiến vượt 1.700 tỷ đồng, tăng ~14%.

Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh giá nguyên liệu vẫn biến động khó lường do tác động của thuế quan đối ứng trên toàn cầu và sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp nội – ngoại gia tăng. Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường quốc tế tăng tới 73,2% so với cùng kỳ, nhờ mở rộng hoạt động xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Thị trường Mỹ hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng doanh thu.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của chứng khoán HSC, MCH đang được đánh giá là một khoản đầu tư hấp dẫn với nền tảng tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Cụ thể, HSC đưa ra giá mục tiêu cho MCH là 172.600 VNĐ/cổ phiếu dựa trên các động lực gồm: MCH đặt kế hoạch doanh thu năm 2025 đạt 33.500–35.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số 7.300–7.800 tỷ đồng. HSC dự báo MCH sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận ở mức cao trong khung mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

HSC cho rằng thuế đối ứng dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến MCH nhờ tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ thấp và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Tác động tích cực có thể rõ ràng hơn từ nửa cuối năm.

HSC duy trì khuyến nghị Mua cổ phiếu MCH nhờ mô hình đầu tư vững chắc, định giá hấp dẫn và động lực mới từ kế hoạch chuyển sàn sang HOSE.