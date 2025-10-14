Chiều 14/10: Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều lao dốc

Sau khi tăng hơn 100 USD/ounce trong vòng 1 ngày, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều rớt mạnh. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ giao dịch, vàng giao ngay đã "bốc hơi" 90 USD/ounce và tuột mốc 4.100 USD/ounce lúc 13h30 (ngày 14/10 giờ Việt Nam).

Cập nhật đến 14h00, vàng hồi phục nhẹ lên 4.105 USD/ounce.

Cú rơi của vàng diễn ra bất ngờ sau khi kim loại quý này liên tục vượt qua các mốc quan trọng 4.000 USD/oune rồi đến 4.100 USD/ounce. Thậm chí trong sáng 14/10, giá vàng giao ngay đã vọt lên 4.180 USD/ounce, cao nhất mọi thời đại và hướng tới mốc 4.200 USD/ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng tới 56% khi nhiều nhà đầu tư mua vàng để né các nỗi lo "bong bóng", dù đó là bong bóng cổ phiếu công nghệ, nợ công hay lạm phát leo thang.

Theo Reuters, những lo ngại về thương mại toàn cầu và rủi ro địa chính trị có thể là lý do hợp lý để giải thích làn sóng mua vàng vật chất như một "hầm trú ẩn an toàn" hay công cụ đa dạng hóa ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Tuy nhiên, "cơn sốt vàng" vẫn tiếp diễn ngay cả khi thị trường chứng khoán đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy hồi tháng 4 và các chỉ số đo lường mức độ bất ổn đã phần nào hạ nhiệt.

Thực tế, chính sách tài khóa và tiền tệ lỏng lẻo trên toàn cầu, bao gồm cả những mối đe dọa đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác, cũng đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu, khiến lãi suất thực giảm và làm vàng – kim loại quý không sinh lợi, trở nên hấp dẫn hơn.

Ngay cả khi vàng vừa lập kỷ lục mới 4.100 USD/ounce trong tuần này, Goldman Sachs vẫn dự báo giá sẽ tăng thêm 20% vào cuối năm sau, Société Générale cho rằng việc vàng chạm mốc 5.000 USD là "gần như không thể tránh khỏi", còn JPMorgan nhận định vị thế mua vàng dài hạn là một trong những chiến lược đầu tư xuyên tài sản có "độ tin cậy cao nhất" của họ.

Theo khảo sát hằng tháng của Bank of America, các nhà quản lý tài sản toàn cầu coi "vị thế mua vàng dài hạn" là giao dịch đông đúc thứ hai trong tháng 9, chỉ sau nhóm cổ phiếu công nghệ siêu vốn hóa của Mỹ. Tuy nhiên, hơn 1/3 trong số họ không nắm giữ vàng, và tỷ trọng trung bình trong danh mục của những người có đầu tư vàng chỉ ở mức 4,2%.

Dù vậy, ba dấu hiệu trong đà tăng dựng đứng của giá vàng đang khiến giới đầu tư bắt đầu lo lắng là tốc độ tăng quá nhanh, độ lệch ngày càng lớn so với các chỉ báo bất ổn toàn cầu, và sự tách rời khỏi mối tương quan với lãi suất thực và đồng USD.

JPMorgan thì lưu ý rằng đà tăng của vàng gần đây vượt xa mức thông thường mà lãi suất thực 1 năm giảm có thể giải thích được bởi thông thường, lợi suất thực giảm sẽ làm vàng hấp dẫn hơn so với các tài sản "an toàn" khác.

Cả JPMorgan và HSBC đều cảnh báo rằng, nếu lãi suất cuối chu kỳ (terminal rate) của Fed bất ngờ tăng trở lại, đà tăng của vàng có thể bị chặn đứng. Trong quý trước, khi kỳ vọng lãi suất cuối cùng của Fed giảm gần 50 điểm cơ bản, xuống dưới 2,9%, giá vàng đã tăng mạnh. Nhưng vài tuần gần đây, mức kỳ vọng này đang nhích lên, đồng USD mạnh hơn do một phần diễn biến chính trị bất ngờ tại một số nước. HSBC cũng nhận định rằng, nếu căng thẳng quân sự hoặc thương mại toàn cầu dịu đi trong năm tới, điều đó có thể trở thành lực cản lớn đối với giá vàng.



