Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ

22-10-2025 - 20:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD trên thị trường tự do vượt qua mốc 27.000 đồng, cao hơn đáng kể so với giá tại các ngân hàng thương mại.

Ngày 22-10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.099 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng ổn định: Vietcombank mua vào 26.153 đồng và bán ra 26.353 đồng/USD; Eximbank niêm yết 26.160 - 26.353 đồng; BIDV cùng mức 26.153 - 26.353 đồng/USD.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xuất hiện trên thị trường tự do. Chiều cùng ngày, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá mua vào 27.146 đồng/USD và bán ra 27.342 đồng/USD, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua. 

Đây là mức giá USD cao nhất trong hơn một tháng và cao hơn gần 1.000 đồng so với giá tại các ngân hàng. Lần gần nhất, giá USD tự do vượt mốc 27.000 đồng là vào đầu tháng 9.

Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ- Ảnh 1.

Giá USD tự do tăng vượt 27.200 đồng

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định đà tăng mạnh của tỉ giá tự do xuất phát từ nhu cầu mua USD tăng cao vào cuối năm, trong khi nguồn cung tiền mặt hạn chế. Ngoài ra, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng cần thời gian để điều tiết, dù Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần bán USD kỳ hạn trong thời gian gần đây.

Theo dự báo, trong tuần này, tỉ giá USD/VND có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ do áp lực từ nhu cầu ngoại tệ tăng và chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang đi lên - hiện ở mức 98,9 điểm, cao nhất từ đầu tháng 8 đến nay.

Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ- Ảnh 2.

Giá USD tự do nhích tăng gần đây

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm giá USD

 

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 22/10 đã có 11 ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng: Cập nhật ACB, Techcombank, SHB,...

Chiều 22/10 đã có 11 ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng: Cập nhật ACB, Techcombank, SHB,... Nổi bật

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được giao thêm nhiệm vụ mới

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được giao thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

F88 được FiinRatings nâng xếp hạng tín nhiệm lên “BBB”, triển vọng ổn định

F88 được FiinRatings nâng xếp hạng tín nhiệm lên “BBB”, triển vọng ổn định

20:00 , 22/10/2025
UOB Việt Nam nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ với bộ thẻ tín dụng cải tiến mới và hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

UOB Việt Nam nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ với bộ thẻ tín dụng cải tiến mới và hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

19:14 , 22/10/2025
NCB lọt Top 10 “Doanh nghiệp được yêu thích 2025” ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam

NCB lọt Top 10 “Doanh nghiệp được yêu thích 2025” ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam

17:45 , 22/10/2025
Ngày 22/10, giá vàng nhẫn giảm tới 6,6 triệu đồng/lượng

Ngày 22/10, giá vàng nhẫn giảm tới 6,6 triệu đồng/lượng

17:15 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên