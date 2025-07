Chiều 30/7: Đã có 18 ngân hàng công bố lợi nhuận, một nhà băng tư nhân lớn báo lãi quý II tăng vọt

Eximbank lãi hơn 1.488 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Trong đó, quý II/2025, Eximbank đạt lợi nhuận 656,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank đã thực hiện được 28,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua (mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.188 tỷ đồng).

Sáu tháng đầu năm, tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,47%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 4,55%.

Tại ngày 30/6/2025, quy mô tổng tài sản của Eximbank tiếp tục tăng trưởng, đạt 256.442 tỷ đồng, tăng 6,95% tương ứng tăng 16.673 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 225.517 tỷ đồng, tăng 7,36 % so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 24.141 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Tín dụng Eximbank tăng trưởng 9,8% lên mức 184.663 tỷ đồng, tập trung vào nhóm các khách hàng xuất nhập khẩu, tín dụng tiêu dùng...

Tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn luôn duy trì thấp hơn so với mức giới hạn của NHNN tối đa 30%; tỷ lệ LDR luôn đảm bảo dưới 85% theo quy định NHNN.

Lợi nhuận quý II Saigonbank giảm 22% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng mới công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế 175 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 5,6%. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện hơn 58% kế hoạch lợi nhuận năm (300 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Saigonbank tăng 5,7% so với đầu năm, lên 35.141 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 20.261 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cuối năm 2024.

Tiền gửi khách hàng đạt 25.595 tỷ đồng, tăng 4,8%. Số dư nợ xấu của Saigonbank tại thời điểm 30/6 là 650 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 2,66% lên 3,21%.

SHB lãi hơn 8.900 tỷ trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.913 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý II đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 16,4% - một trong những tỷ lệ thấp nhất toàn ngành. Chỉ số ROE đạt trên 18%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4% - cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành (6,11% tính đến ngày 26/6/2025).

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, mở rộng dư địa cải thiện chất lượng tài sản. Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì tốt: tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) luôn duy trì ổn định trên 11%.

Lợi nhuận MB tăng gần 18%, tạm dẫn đầu toàn ngành khi Vietcombank chưa công bố

MB mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt hơn 15.500 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 17,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt gần 15.900 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ 2024.

Với số liệu trên, MB hiện là ngân hàng có lợi nhuận 6 tháng cao nhất trong số các nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2024. Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 880.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được giữ ở mức 1,6% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trích lập dự phòng đạt 88,9%.

Tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận mức tăng 9,7%, đạt hơn 783.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục là điểm sáng khi đạt gần 297.000 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi khách hàng.

BIDV: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 15.200 tỷ đồng, tín dụng tăng 6,1%

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh chính của BIDV đều bám sát kế hoạch đặt ra. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 2,14 triệu tỷ đồng (tăng 6,1%), huy động vốn đạt 2,29 triệu tỷ đồng (tăng 7,2%). Thu dịch vụ ròng đạt 2.802 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.200 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm. BIDV cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 70.000 tỷ đồng, củng cố tiềm lực tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Trước đó, quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV là 7.019 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ là 7.413 tỷ đồng.

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15.135 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý II/2025 vừa được công bố, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 7.898 tỷ đồng, tăng 0,92% so với quý II/2024. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 15.135 tỷ đồng.

Ở các mảng kinh doanh quan trọng của Techcombank có thu nhập lãi thuần giảm 2,98% xuống 17.442 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí trả lãi tiền gửi, trả lãi phát hành giấy có giá,… tăng mạnh hơn so với thu nhập lãi cho vay,…Lãi từ hoạt động dịch vụ, lãi từ kinh doanh ngoại hối và lãi từ mua bán chứng khoán đều không tốt như cùng kỳ.

Đáng chú ý, quy mô Techcombank đạt đến cột mốc quan trọng khi tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank tăng 12,44% lên hơn 710 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 2,19% lên hơn 545 nghìn tỷ. Phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu) tăng mạnh 22,73%, đạt hơn 172 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn và số dư Sinh Lời Tự Động đều tăng cao.

VPBank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt hơn 11.200 tỷ đồng, tăng 30%

Kết thúc nửa đầu năm 2025, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với con số hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ, với đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Riêng trong quý II, lợi nhuận ở mức 6.215 tỷ đồng, vượt qua kỳ vọng của nhiều công ty chứng khoán.

Sau 6 tháng, ngân hàng đã thực hiện 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đồng thời tiến rất sát mục tiêu tổng tài sản tới cuối năm (1,13 triệu tỷ đồng).

ACB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 10.690 tỷ đồng, tăng 2%

Quý II/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 33% so với quý trước, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 68% và chi phí dự phòng giảm 26%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời ROE tiếp tục duy trì ở mức cao trên 20%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giữ ở mức 32%.

Dư nợ tín dụng của ACB đạt 634.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm, với cơ cấu cân bằng giữa cá nhân và doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC giảm còn 1,18%, và sau CIC là 1,26% so với mức 1,49% cuối năm 2024.

Huy động vốn tăng trưởng đồng nhịp, đạt 707.000 tỷ đồng, tăng 10,6%, trong đó tiền gửi khách hàng chiếm hơn 567.000 tỷ đồng, tăng 5,6%. Tỷ lệ CASA tiếp tục cải thiện, đạt 22,6%.

LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 2.988 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế LPBank đạt 6.164 tỷ đồng, tăng 4,1% so với 6 tháng đầu năm 2024. Đây là mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm cao nhất của LPBank từ trước đến nay.

Trong nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của LPBank đạt 9.601 tỷ đồng, trong đó thu ngoài lãi chiếm 27%, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 28,92%.

Về quy mô, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 368.727 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 6 đạt 513.613 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cũng được LPBank được kiểm soát ở mức 1,74%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 530.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng vượt 356.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Huy động khách hàng tăng trưởng ổn định 10%, đạt hơn 304.000 tỷ đồng. Đặc biệt, CASA và tài khoản Siêu lợi suất tăng 51% so với đầu năm.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,54%, thấp hơn 0,14 điểm % so với cuối quý I.

Về các chỉ số quản trị an toàn: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 12,0% (quy định: trên 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 77% (quy định: dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 23% (quy định: dưới 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 111% (chuẩn Basel III: trên 100%).

TPBank hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, TPBank tạm dẫn đầu về quy mô lợi nhuận trong số 5 ngân hàng đã công bố.

Tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng TPBank đạt gần 11,7%, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bán lẻ, bất động sản có kiểm soát và tài chính tiêu dùng – những mảng mang lại biên lãi ròng cao. Tổng tài sản TPBank tính đến giữa năm 2025 đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng huy động của ngân hàng đã đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

NamABank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả trên góp phần giúp ROE duy trì mức gần 20%, ROA đạt 1,5%.

Tổng tài sản của Nam A Bank cán mốc gần 315.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tăng trưởng hơn 30% so với đầu năm và đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về quy mô hoạt động của ngân hàng này trong hơn 32 năm hoạt động. Dư nợ tín dụng đạt gần 193.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 211.000 tỷ đồng tăng mạnh hơn 22% so với đầu năm.

Kienlongbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2025 đạt 565 tỷ đồng, tăng 67,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của ngân hàng kể từ quý I/2021.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 921 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ 2024 và thực hiện được gần 67% kế hoạch kinh doanh năm 2025 (1.379 tỷ đồng).

Trong nửa đầu năm, động lực tăng trưởng lợi nhuận của Kienlongbank đến từ việc gia tăng nguồn thu và cắt giảm chi phí hoạt động.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 97.630 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.547 tỷ đồng, tăng 13,2%. Số dư nợ xấu của Kienlongbank tại thời điểm 30/6/2025 là 1.366 tỷ đồng, tăng 10,1%; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm từ 2,02% vào hồi đầu năm xuống 1,96%.

Đến cuối quý II, tiền gửi khách hàng của Kienlongbank đạt 73.174 tỷ đồng, tăng 15,2% so với hồi đầu năm - mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

VietABank công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 714 tỷ đồng, tương đương hơn 55% kế hoạch năm 2025 và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến hết 30/6/2025, tổng tài sản của VietABank đạt 133.952 tỷ đồng, tăng 14.120 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 87.422 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9.39%, tiền gửi của khách hàng đạt 95.784 tỷ đồng, tăng 5.495 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 29% so với cuối năm 2024, góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận.

ROE của VAB ở mức 13,71%, ROA đạt 1%. Ngân hàng cũng duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ổn định ở mức 36,01%.

Tỷ lệ nợ xấu cũng đang được kiểm soát tốt, giảm từ 1,37% cuối năm 2024 xuống còn 1,11% vào cuối quý II/2025.

PGBank công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng, tăng hơn 98,3% so với quý II/2024. Trong quý II, động lực tăng trưởng lợi nhuận của PGBank đến từ việc mở rộng nguồn thu và giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 284 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PGBank đạt 78.553 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 10,2%, lên 45.436 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 7,8% lên 46.726 tỷ đồng. Số dư nợ xấu nội bảng trong 6 tháng đầu năm tăng thêm 42,4% lên 1.511 tỷ đồng (riêng quý II tăng 282 tỷ đồng).

NCB tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất

NCB cho biết, ngân hàng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong quý II/2025, ước đạt hơn 311 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024 (tức cao gấp 77 lần - cao nhất trong các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh). Tổng tài sản tại 30/06/2025 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, cho vay khách hàng của NCB ước đạt gần 86.835 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 31/12/2024. Tổng huy động vốn (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) của NCB ước đạt hơn 120.148 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 19.726 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập của BVBank đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt gần 1.150 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 93 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn so cùng kỳ, theo lý giải của ngân hàng thì nguyên do chủ yếu đến từ: (1) Việc BVBank chủ động giảm lãi suất cho vay, đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ và NHNN; (2) BVBank chủ động trích lập chi phí dự phòng để củng cố vùng đệm an toàn và kiểm soát chất lượng tài sản; và (3) Chi phí hoạt động tăng 17% để mở rộng kinh doanh, đặc biệt, đầu tư nâng cấp mạng lưới và hạ tầng công nghệ, phục vụ chiến lược số hóa trong dài hạn và tối ưu quy trình vận hành.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản BVBank đạt 115.500 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành 95% kế hoạch cả năm được ĐHĐCĐ thông qua.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 93.400 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2024 và gần 14% so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 73,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm.

Về huy động vốn, BVBank ghi nhận quy mô gần 106.400 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và gần 12% so với đầu năm.