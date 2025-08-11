Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất

11-08-2025 - 14:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, phương án, định hướng điều hành chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/8/2025.

Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất- Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 (Ảnh: Báo Chính phủ)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo Nghị quyết, trong tháng 7, tình hình thế giới dự báo tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng. Ở trong nước, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi, triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được phát huy hiệu quả nhưng khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tích cực, chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt; đặc biệt là khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập để tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8,3 - 8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Trong đó, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất; đa dạng hóa các kênh cung ứng ngoại tệ, ổn định giá trị đồng Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, phương án, định hướng điều hành chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/8/2025.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, hoàn thành trước ngày 13/8/2025....

