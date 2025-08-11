Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng (Vira), trong tuần qua (04/08 - 08/08), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tuy tăng - giảm đan xen nhưng chốt tuần vẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước đó. Kết thúc ngày 08/08, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 6,28% (+0,88 điểm %); 1 tuần 6,38% (+0,93 điểm %); 2 tuần 6,20% (+0,75 điểm %); 1 tháng 5,75% (+0,37 điểm %).

Trên thị trường mở tuần qua từ 04/08 - 08/08, ở kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 210.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 125.480 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 118.125 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Như vậy, NHNN bơm ròng 7.355 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 216.460 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố. Trước đó, NHNN cũng bơm ròng gần 69.855 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng trong tuần từ 21/7 đến 25/7.

Cùng với việc duy trì trạng thái bơm ròng thanh khoản qua kênh OMO, NHNN tiếp tục dừng chào thầu tín phiếu.

Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí vốn của các ngân hàng.

Từ đầu năm đến nay, NHNN vẫn duy trì các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở để giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương chủ trương của Chính phủ.

Với định hướng hỗ trợ thanh khoản của Nhà điều hành, lãi suất VND liên ngân hàng được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt trở lại trong thời gian tới.