Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản

11-08-2025 - 11:06 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí vốn của các ngân hàng.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng (Vira), trong tuần qua (04/08 - 08/08), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tuy tăng - giảm đan xen nhưng chốt tuần vẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước đó. Kết thúc ngày 08/08, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 6,28% (+0,88 điểm %); 1 tuần 6,38% (+0,93 điểm %); 2 tuần 6,20% (+0,75 điểm %); 1 tháng 5,75% (+0,37 điểm %).

Trên thị trường mở tuần qua từ 04/08 - 08/08, ở kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 210.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 125.480 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 118.125 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Như vậy, NHNN bơm ròng 7.355 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 216.460 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố. Trước đó, NHNN cũng bơm ròng gần 69.855 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng trong tuần từ 21/7 đến 25/7.

Cùng với việc duy trì trạng thái bơm ròng thanh khoản qua kênh OMO, NHNN tiếp tục dừng chào thầu tín phiếu.

Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí vốn của các ngân hàng.

Từ đầu năm đến nay, NHNN vẫn duy trì các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở để giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương chủ trương của Chính phủ.

Với định hướng hỗ trợ thanh khoản của Nhà điều hành, lãi suất VND liên ngân hàng được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt trở lại trong thời gian tới.

Kho bạc Nhà nước có hơn 360.000 tỷ đồng chưa dùng đến gửi tại BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, NHNN đề nghị gửi nhiều hơn để hỗ trợ thanh khoản hệ thống

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục, muốn đầu tư cần chú ý gì?

Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục, muốn đầu tư cần chú ý gì? Nổi bật

Ngân hàng 'bơm' mạnh vốn ra nền kinh tế

Ngân hàng 'bơm' mạnh vốn ra nền kinh tế Nổi bật

Khi giới trẻ viết lại quy tắc về "lòng trung thành", "nhảy việc" thành xu hướng: Cách Techcombank, FPT Software, Viettel, Unilever,... giữ chân nhân tài

Khi giới trẻ viết lại quy tắc về "lòng trung thành", "nhảy việc" thành xu hướng: Cách Techcombank, FPT Software, Viettel, Unilever,... giữ chân nhân tài

10:53 , 11/08/2025
Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay giảm mạnh

Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay giảm mạnh

10:32 , 11/08/2025
Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm

Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm

10:22 , 11/08/2025
Gỡ khó nguồn vốn – Tối ưu chi phí: LPBank đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá

Gỡ khó nguồn vốn – Tối ưu chi phí: LPBank đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá

08:39 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên