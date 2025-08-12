Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán SSI muốn vay tối đa 18.000 tỷ đồng từ VietinBank

12-08-2025 - 17:20 PM | Thị trường chứng khoán

SSI phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại VietinBank chi nhánh Thành phố Hà Nội.

CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết hội đồng đầu tư phê duyệt hạn mức tín dụng, bảo lãnh tối đa 18.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) - chi nhánh TP.Hà Nội.

Cùng với đó, Hội đồng đầu tư SSI thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu của công ty/các chi nhánh của công ty để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của công ty phát sinh tại ngân hàng.

Chứng khoán SSI muốn vay tối đa 18.000 tỷ đồng từ VietinBank- Ảnh 1.

Trước đó, ngày 25/7, Hội đồng đầu tư SSI cũng phê duyệt hạn mức tín dụng 20.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Hội đồng đầu tư SSI cũng thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của công ty (và/hoặc chi nhánh công ty) để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của công ty tại BIDV.

Trong diễn biến khác, ngày 20/8 tới đây, SSI sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Thời gian dự kiến diễn ra đại hội là 25/9/2025. Nội dung cuộc họp chưa được tiết lộ, địa điểm tổ chức đại hội sẽ được công bố sau đến cổ đông trong thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý II/2025, SSI ghi nhận 2.909 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, SSI đạt 5.015 tỷ đồng doanh thu hoạt động; lợi nhuận sau thuế đạt 1.742 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 11% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng tài sản của SSI đạt gần 91.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, các khoản cho vay và phải thu lên tới hơn 33.000 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm nay và mức kỷ lục chưa từng có.

Tài sản tại các khoản đầu tư tài sản tài chính (FVTPL) với giá trị gốc hơn 45.260 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm; chủ yếu đầu tư trái phiếu (hơn 15.000 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (hơn 28.000 tỷ đồng).


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

