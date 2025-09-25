Chính phủ giao Lâm Đồng quyết định chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-09-2025 - 10:41 AM | Bất động sản

Ngày 24-9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết ở hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết).

Cụ thể, HĐND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý địa phương; UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay, đường cất hạ cánh, nhà ga. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấm dứt hoặc đình chỉ hợp đồng PPP cũng do chính cấp tỉnh thực hiện nếu hợp đồng nằm trong thẩm quyền ký kết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) khởi công từ năm 2015, gồm 2 hạng mục: quân sự (đã hoàn thành) và dân dụng. Phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào 2030. Tuy nhiên, dự án nhiều lần chậm tiến độ do thay đổi nhà đầu tư, mô hình đầu tư và vướng thủ tục thẩm quyền.

Việc xác định rõ thẩm quyền quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư được xem là tháo gỡ “nút thắt” lớn nhất, tạo điều kiện để hạng mục dân dụng sớm khởi công, đồng bộ với hạ tầng quân sự, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

