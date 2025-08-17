Chính phủ Mỹ muốn mua lại cổ phần Intel

Suốt nhiều năm, Intel từng là niềm tự hào quốc gia trong ngành công nghiệp chip, song giờ đây đang phải đối mặt với khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang trong quá trình đàm phán với Intel để có thể mua lượng cổ phần đáng kể, phần lớn nhằm mục đích hỗ trợ nhà sản xuất chip nội địa trước nguy cơ mất thế trên trường quốc tế.

Theo các nhà phân tích, đây là bước đi chiến lược không chỉ hướng đến cân bằng chuỗi cung ứng quốc gia mà còn là tín hiệu mạnh để thúc ép các nhà sản xuất chip Mỹ như Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple và Broadcom chuyển đơn hàng sản xuất về Intel thay vì các nhà máy ở Đài Loan của TSMC. Đây được coi là phần trong chương trình ưu tiên phát triển năng lực sản xuất chip nội địa.

Nguồn tài trợ được cân nhắc sẽ đến từ Đạo luật CHIPS vốn nhằm tài trợ hàng chục tỷ USD hỗ trợ sản xuất chip nội địa. Trước đó Intel đã nhận khoảng 8 tỷ USD từ chương trình này để xây dựng các nhà máy chip ở Arizona và Ohio, nhưng tiến độ xây dựng đang bị chậm lại đáng kể.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc chính phủ đầu tư tài chính không đủ để cứu Intel khỏi những vướng mắc sâu xa trong công nghệ và cạnh tranh. Theo WSJ, dù có sự can thiệp của chính phủ, Intel vẫn thiếu khả năng thu hút khách hàng sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến từ bên ngoài.

Tiền bạc có thể ổn định kế hoạch đầu tư, nhưng để hồi phục thực sự, Intel phải tìm cách tiếp cận thị trường nước ngoài và khởi tạo hiệu ứng tích cực tự vận hành. Các nhà phân tích từ Bernstein cũng đặt nghi vấn về hiệu quả của việc chính phủ gây sức ép buộc các khách hàng lớn hợp tác, nếu Intel không đạt tiến bộ công nghệ đáng kể.

Về phía Intel, công ty từ chối đưa ra bình luận trực tiếp, chỉ nói rằng họ “ủng hộ tầm nhìn nâng cao vị thế công nghệ nước Mỹ” và sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ để thực hiện mục tiêu chung.

Dưới góc độ đầu tư ngắn hạn, thông tin về khả năng chính phủ mua cổ phần giúp cổ phiếu Intel tăng mạnh, mang lại niềm tin cho thị trường vào tương lai tươi sáng hơn. Nhưng về dài hạn, liệu hỗ trợ tài chính này có đủ để giúp Intel vươn lên, cạnh tranh với TSMC, Samsung và các đối thủ khác hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Intel – biểu tượng một thời của ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ – đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Từ vị thế dẫn đầu về sản xuất chip, hãng dần tụt lại phía sau so với các đối thủ châu Á như TSMC (Đài Loan) và Samsung (Hàn Quốc). Những khó khăn có thể tóm gọn ở bốn khía cạnh chính: công nghệ, kinh doanh, tài chính và chiến lược.﻿

Nếu không nhanh chóng khẳng định lại vị thế trong sản xuất chip tiên tiến và lấy lại niềm tin từ khách hàng, “người khổng lồ” của Silicon Valley có nguy cơ tiếp tục tụt lại phía sau trong cuộc đua then chốt của ngành bán dẫn toàn cầu. Thách thức kép đang được đặt ra, khi Intel vừa phải chạy đua công nghệ để bắt kịp đối thủ, vừa chịu áp lực tài chính từ các khoản đầu tư khổng lồ.

Theo: WSJ