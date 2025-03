Chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án The Fibonan

The Fibonan – Dấu ấn tâm huyết của An Phú Invest

The Fibonan - đứa con tinh thần của chủ đầu tư An Phú Invest không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản mà còn là biểu tượng cho triết lý phát triển bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Với vị trí đắc địa giữa không gian xanh trong lành mà hiện đại, The Fibonan được kiến tạo như một không gian sống đẳng cấp, nơi cư dân có thể tận hưởng sự bình yên và tiện nghi trong một tổng thể hài hòa.

Theo đó, sáng ngày 25/03, các đơn vị phân phối chính thức được chủ đầu tư lựa chọn trong giai đoạn 2 bao gồm: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ Cenland, Công ty CP Dịch vụ bất động sản Diamond Home Group và Công ty CP Đô thị nhà đất UBLand.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Hưng - PGĐ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú cho biết: "The Fibonan không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà là một công trình mang tính biểu tượng, kết hợp tinh hoa kiến trúc theo tỷ lệ vàng Fibonacci với không gian sống hiện đại, xanh và bền vững. Tọa lạc tại trung tâm phía Đông Hà Nội, dự án đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào đầu Quý I năm 2026".

Cũng tại sự kiện, ông Hưng chia sẻ The Fibonan là một dự án mà Chủ đầu tư đã đặt toàn bộ tâm huyết, từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc đến tiện ích nội khu. Mỗi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn nhất cho cư dân. Ông Hưng tin rằng, với sự đồng hành của các đơn vị phân phối uy tín, The Fibonan sẽ sớm tìm được những chủ nhân xứng tầm.

Ông Đỗ Thành Hưng phát biểu tại sự kiện (Nguồn: An Phú Invest)

Chủ đầu tư An Phú Invest (Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Phú) là đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam, con người làm yếu tố trung tâm, An Phú Invest với năng lực và tiềm lực vững mạnh tự tin tạo dựng một biểu tượng mới mang tên The Fibonan tại vùng lõi phát triển bậc nhất phía Đông Hà Nội.

Sự kiện ký kết hợp tác không chỉ đánh dấu mốc quan trọng của The Fibonan trên thị trường, mà còn thể hiện sự đồng lòng giữa chủ đầu tư và các đơn vị phân phối trong sứ mệnh mang lại những sản phẩm bất động sản chất lượng cao cho khách hàng. Theo đó, các đơn vị phân phối cũng cam kết phát huy tối đa nguồn lực, trở thành cầu nối uy tín đưa các căn hộ The Fibonan tới khách hàng bằng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình.

Với tâm huyết từ An Phú Invest, sự chuyên nghiệp của các đại lý phân phối cùng tiềm năng vượt trội của dự án, The Fibonan chắc chắn sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực, góp phần nâng tầm chuẩn mực sống cho cư dân và gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

The Fibonan giữa thành phố triệu cây xanh (Nguồn: An Phú Invest)

The Fibonan – Tài sản xanh bền vững theo thời gian

The Fibonan (Công trình Tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, Văn Giang, Hưng Yên) tọa lạc tại "điểm vàng kết nối" phía Đông Hà Nội, thừa hưởng trực tiếp lợi thế từ hạ tầng giao thông hiện đại nhất khu vực. Dự án nằm giữa các Đại đô thị quy mô lớn như và gần dòng sông Bắc Hưng Hải, tạo nên tầm nhìn toàn cảnh "triệu đô" hiếm có tại khu vực phía Bắc.

Về tổng thể, The Fibonan có quy mô 32 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 656 căn hộ cao cấp. Các vật liệu hoàn thiện căn hộ được lựa chọn kỹ lưỡng với mục tiêu đem lại sự an toàn và tiện lợi cho sức khoẻ cư dân, có thể kể tới như: sàn gỗ 100% không có formaldehyde; cửa kính tràn low-e, an ninh 6 lớp, hệ thống phòng cháy chữa cháy tân tiến, tầng lánh nạn... Dự án hiện đã cất nóc thành công vào tháng 01.2025 vừa qua và đang trong quá trình hoàn thiện.

Toà căn hộ The Fibonan hiện đang bước vào quá trình hoàn thiện (Nguồn ảnh: An Phú Invest)

Về tiện ích nội khu, cư dân tại dự án được sở hữu hàng loạt tiện ích cao cấp đặc quyền, tiêu biểu như: 10 thang máy cao cấp, 3 tầng hầm đỗ xe, bể bơi sinh thái công nghệ Bio Design từ nước Ý, tổ hợp "chill rooftop" tầng mái với sân tập golf, rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn… mang lại một không gian sống năng động, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của những khách hàng cao cấp.

Bên cạnh đó, dự án còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giáo dục - y tế - tiện ích - thương mại - giải trí đồ sộ bậc nhất miền Bắc chỉ vài phút lái xe: chuỗi trường học - bệnh viện quốc tế, công viên sinh thái, biển hồ, trung tâm thương mại…

Với định hướng phát triển một không gian sống xanh, trong lành nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại, The Fibonan (Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang) hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.