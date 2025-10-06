Chính thức mở bán Nhà phố thương mại Đại Lộ Bốn Mùa – “Phố Wall” Ocean City

Sở hữu vị trí trung tâm đón dòng người khổng lồ, 100% nhà phố sở hữu 2 mặt tiền, khu vực này được định vị trở thành "Phố Wall" của phía Đông Hà Nội – trung tâm tài chính, thương mại, khởi nghiệp và đầu tư bền vững.

Đại lộ Bốn Mùa là trục giao thông huyết mạch lớn nhất của Ocean City rộng tới 51m – 6 làn xe, đóng vai trò "xương sống" kết nối các hợp phần của đại đô thị với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cùng các trục Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Không chỉ đảm nhận chức năng giao thông chiến lược, Đại lộ Bốn Mùa còn là nơi đón trọn lưu lượng khách khổng lồ, bao gồm hơn 80.000 cư dân hiện hữu (tương lai lên tới 200.000 người) và hàng triệu du khách mỗi năm tìm đến trải nghiệm mua sắm, nghỉ dưỡng nhờ tiện ích biểu tượng của Ocean City như Vincom Mega Mall lớn nhất miền Bắc, vịnh biển Paradise Bay 12,3ha, tổ hợp giải trí Grand World, VinWonders, K-Town, Làng Sake, Lan Quế Phường… Chính lợi thế này đã đưa khu vực trở thành tâm điểm thương mại, dịch vụ sôi động bậc nhất, tạo tiền đề hoàn hảo để hình thành "Phố Wall" – trung tâm tài chính mới phía Đông.

Đồng hành trong chiến dịch ra mắt sản phẩm, Five Star Property đóng vai trò độc quyền phân phối ra thị trường. Đơn vị này đã ghi dấu ấn phân phối thành công tại các dự án trọng điểm của Vinhomes như Vinhomes Golden City, Vinhomes Royal Island. Với đội ngũ hơn 600 nhân sự, hệ thống văn phòng bán hàng rộng khắp trên toàn quốc cùng năng lực triển khai mạnh mẽ, Five Star Property đã khẳng định uy tín khi liên tục nằm trong Top đại lý xuất sắc của các Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vinhomes, MIK, Masterise,... Cộng hưởng cùng thương hiệu chủ đầu tư uy tín, Five Star Property mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối về nguồn hàng chuẩn, chính sách minh bạch và dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định tầm vóc ngày càng lớn mạnh của thương hiệu trên thị trường.

Sự xuất hiện của Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa không chỉ bổ sung mảnh ghép còn thiếu cho Ocean City, mở ra trung tâm giao thương, tài chính mới của khu Đông. Được ví như Wall Street (New York), nơi tập trung các ngân hàng, công ty fintech, khởi nghiệp và cộng đồng doanh nhân – Phố Wall Ocean City sẽ trở thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư, thương hiệu lớn và doanh nghiệp năng động, góp phần khẳng định tầm vóc đại đô thị "all-in-one" chuẩn quốc tế.

Khác biệt nổi bật của Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa nằm ở thiết kế hai mặt tiền hiếm có: toàn bộ sản phẩm trực diện đại lộ 51m sầm uất, mặt còn lại tiếp giáp tuyến phố rộng 13m. Mỗi căn sở hữu mặt tiền từ 5,5m đến 8m, cùng vỉa hè thoáng rộng 10m phía trước và 5m phía sau, tạo ưu thế cạnh tranh cho mọi hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm còn mang đến sự lựa chọn đa dạng về phong cách kiến trúc, từ tân cổ điển Hy Lạp sang trọng đến hiện đại thời thượng. Các căn nhà phố pháp lý lâu dài, được xây dựng 5 tầng, diện tích từ 110m2 – 120m², đã hoàn thiện mặt ngoài sẵn sàng bàn giao, giúp chủ nhân nhanh chóng tiếp quản và đưa vào vận hành.

Nhà phố thương mại Đại lộ Bốn Mùa với kiến trúc tân cổ điển Hy Lạp và hiện đại. (Ảnh minh hoạ)

Với chỉ hơn 100 căn giới hạn, Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa trở thành tài sản khan hiếm trong toàn bộ quy mô đồ sộ của Ocean City. Đồng thời, vị trí độc tôn tại lõi giao thương hút dòng người khổng lồ mỗi ngày khiến sản phẩm này không chỉ là khoản đầu tư chiến lược, mà còn mang giá trị biểu tượng – một "di sản" truyền đời gia tăng giá trị liên tục bền vững. Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, mỗi căn nhà phố thương mại "Phố Wall" đều có tiềm năng cho thuê, kinh doanh mang lại dòng tiền thụ động đều đặn vượt trội.

Sở hữu không gian kinh doanh lý tưởng, vừa là chốn an cư đẳng cấp, gia tăng gấp đôi lợi ích sở hữu và trải nghiệm, Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa xứng đáng trở thành điểm nhấn biểu tượng, nơi hội tụ thịnh vượng và thành công.

Được biết, khách hàng có thể sở hữu ngay nhà phố đắt giá chỉ từ 6,9 tỷ (30% vốn ban đầu), hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng. Khách hàng nhận cam kết thuê hưởng lợi nhuận tới 6% trong 3 năm lên tới 4,3 tỷ cho căn hoàn thiện; khách hàng không nhận cam kết thuê được chiết khấu 12% giá bán và gói hoàn thiện nội thất 2 tầng.

