Chính thức ra mắt khu đô thị xanh ở trung tâm quận Hồng Bàng (Hải Phòng)

Dấu ấn đô thị tiên phong sau khi An Hồng sáp nhập vào quận Hồng Bàng

Hồng Bàng từ lâu đã là một trong ba quận trung tâm của Hải Phòng, nơi hội tụ những giá trị văn hóa – lịch sử lâu đời và lợi thế phát triển vượt trội. Đây không chỉ là nơi đặt Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố mà còn sở hữu những tuyến phố thương mại sầm uất hình thành từ rất nhiều năm trước. Với vị thế đặc biệt đó, Hồng Bàng luôn là khu vực tiên phong, dẫn dắt sự phát triển đô thị của Hải Phòng.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn khi ba xã An Hồng, An Hưng và Đại Bản (thuộc huyện An Dương) chính thức được sáp nhập vào Hồng Bàng. Việc mở rộng địa giới hành chính không chỉ giúp quận có thêm dư địa phát triển mà còn tạo nền tảng để nâng tầm đô thị trung tâm, gia tăng sức hút cho thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Him Lam Central Park (Khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương) mang ý nghĩa tiên phong, trở thành một trong những dự án đô thị đầu tiên sau sáp nhập, mở ra chương mới cho khu vực An Hồng.

Dự án hưởng lợi lớn từ vị trí giao thoa giữa hai khu vực trọng điểm: quận Hồng Bàng – trung tâm văn hóa, lịch sử lâu đời, và An Dương – nơi đang bứt phá mạnh mẽ để trở thành thủ phủ logistics và công nghệ. Với vị trí giao thoa này, Him Lam Central Park không chỉ kết nối thuận tiện đến nội đô Hải Phòng mà còn nắm giữ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ khi nằm trên trục phát triển mới. Đặc biệt, khu vực An Hồng còn được bao quanh bởi hai tuyến đường vành đai chiến lược là Vành đai 2 và Vành đai 3. Quy luật phát triển đô thị cho thấy, đường vành đai mở rộng đến đâu, trung tâm thành phố sẽ lan tỏa đến đó. Điều này đồng nghĩa với việc An Hồng – khu vực từng là vùng đệm giữa nội đô và các khu công nghiệp – sẽ sớm trở thành điểm nóng bất động sản.

Đặc biệt, khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với nhiều yếu tố thuận lợi, thời điểm Him Lam Central Park ra mắt được coi là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để đón sóng thị trường.

Him Lam Central Park – Kiến tạo chuẩn mực sống mới tại phía Tây Hải Phòng

Him Lam Central Park được triển khai trên khu đất rộng 7,29 ha với tổng vốn đầu tư 1.110 tỷ đồng, dự kiến bàn giao vào năm 2026. Dự án cung cấp ra thị trường 346 căn nhà phố và 314 căn nhà ở xã hội, với thiết kế mặt tiền tiêu chuẩn 5m và diện tích linh hoạt từ 60-67,5m², giúp gia tăng cơ hội sở hữu nhà cho nhiều đối tượng khách hàng. Quy hoạch dự án theo mô hình ô bàn cờ mở, kết hợp hệ thống giao thông nội khu rộng từ 13-20m, đảm bảo sự kết nối thông thoáng và thuận tiện di chuyển. Đặc biệt, hơn 44% diện tích được dành cho hạ tầng giao thông, tạo nền tảng cho một khu đô thị hiện đại, bài bản.

Lấy cảm hứng từ mô hình đô thị xanh kiểu Singapore, Him Lam Central Park có mật độ xây dựng chỉ 20%, dành phần lớn quỹ đất cho không gian sống trong lành và tiện ích công cộng. Dự án sở hữu tới 3ha mảng xanh, trong đó công viên trung tâm rộng 2ha được xem là "lá phổi đô thị", không chỉ mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu khu vực. Trung bình, mỗi căn nhà phố tại Him Lam Central Park được thụ hưởng tới 60m² không gian xanh – một con số hiếm thấy trên thị trường bất động sản hiện nay, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Ngoài không gian xanh, Him Lam Central Park còn đầu tư mạnh vào hệ thống tiện ích "All in One" nhằm đáp ứng nhu cầu sống đa dạng. Cư dân có thể trải nghiệm gần 10 bộ môn thể thao khác nhau như pickleball, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, gym trong nhà và ngoài trời, yoga… cùng hàng loạt tiện ích khác như sân chơi trẻ em, vườn BBQ, bãi đỗ xe rộng rãi. Với những tiện ích này, cư dân không chỉ có một nơi an cư lý tưởng mà còn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống năng động, hiện đại ngay trong lòng khu đô thị.

Dự án do CTCP Đầu tư Hồng Bàng – đơn vị trực thuộc Him Lam Group phát triển. Với 29 năm kinh nghiệm, hơn 80 dự án trải dài trên toàn quốc cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, Him Lam Group khẳng định uy tín qua từng công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước hồi phục, sự xuất hiện của một dự án do chủ đầu tư uy tín phát triển như Him Lam Central Park càng củng cố niềm tin của khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc.

Nhằm mang đến cơ hội sở hữu nhà dễ dàng hơn, Him Lam Central Park ra mắt loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng, ngân hàng tài trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc từ 24 – 30 tháng và miễn phí quản lý nhà thấp tầng trong 2 năm đầu tiên. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một bất động sản tại khu vực trung tâm phát triển mới của Hải Phòng, khi giá trị vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Với vị trí chiến lược ở lõi quận trung tâm Hồng Bàng, quy hoạch hiện đại, không gian sống xanh lên tới 3ha và hệ thống tiện ích đồng bộ, Him Lam Central Park không chỉ kiến tạo một khu đô thị đáng sống mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững trong tương lai. Nhân dịp ra mắt, dự án triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn: giá chỉ từ 3 tỷ VNĐ, khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% với lãi suất 0% trong 18 tháng, miễn phí quản lý suốt 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 30 tháng. Ngay sau khi mở bán đợt 1 với hơn 30% quỹ hàng đã được các nhà đầu tư và khách hàng mua hết 100% chỉ sau 01 giờ mở bán, minh chứng sức hút mạnh mẽ của dự án cũng như tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.