Chính thức ra mắt quỹ căn tinh tuyển “để dành” Parasol Premium tại Caraworld

Parasol Premium ghi dấu Bắc – Nam với giỏ hàng tinh tuyển "để dành"

Diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, chuỗi sự kiện Sneak Show – Công bố thông tin Parasol Premium đã quy tụ lãnh đạo của hàng trăm đại lý chiến lược khắp cả nước, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường với màn hé lộ bộ sưu tập sản phẩm giới hạn chỉ có trong đợt này.

Sự kiện Sneak Show – Công bố thông tin Parasol Premium đón nhận sự quan tâm của hơn 80 đại lý phân phối tại TP. HCM

Parasol Premium không đơn thuần là một đợt mở bán, mà là màn tái xuất của quỹ hàng "tinh hoa để dành", được giới thiệu đúng thời điểm khi thị trường và hạ tầng đã chín muồi. Phân khu này sở hữu nhiều công viên nhất toàn dự án CaraWorld, kiến tạo nên không gian xanh mát, chuẩn nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đặc biệt, Parasol Premium còn là phân khu đầu tiên đi vào vận hành, mang sứ mệnh tiên phong đưa siêu đô thị bước vào "đường đua" lưu trú – vui chơi – nghỉ dưỡng quốc tế. Đây chính là minh chứng sống động cho sức hút và hiệu quả thực tế của dự án sau nhiều năm tâm huyết kiến tạo.

Vị trí của quỹ căn Parasol Premium là yếu tố then chốt giúp gia tăng giá trị và tối ưu khả năng khai thác. Mỗi căn đều đối diện công viên, hồ cảnh quan, hồ bơi và trên trục đại lộ 24–28m, hưởng lợi kép từ "view – tiếp cận" và "trục lưu lượng". Các căn cạnh công viên luôn là chọn lựa hàng đầu của khách lưu trú nhờ không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Trong khi các căn mặt đại lộ tạo công năng "2 trong 1" - vừa có thể kinh doanh mặt bằng vừa khai thác cho thuê du lịch để đa dạng hóa nguồn tiền, tối ưu hoá lợi nhuận.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh phát biểu trong sự kiện Sneak Show – Công bố thông tin Parasol Premium tại Hà Nội

Việc bàn giao full nội thất tiêu chuẩn 5 sao là một đòn bẩy tài chính thiết thực, giúp chủ sở hữu tiết kiệm đáng kể cả chi phí lẫn thời gian. Nhờ được hoàn thiện trọn gói, chủ nhân không cần đầu tư thêm cho khâu hoàn thiện, tránh rủi ro phát sinh chi phí và rút ngắn thời gian chờ thi công. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản có thể nhanh chóng được đưa vào khai thác, sớm tạo ra nguồn thu ổn định.

So sánh với hiệu suất thị trường trước đó: Parasol ra mắt 2022 đã ghi nhận tốc độ hấp thụ kỷ lục 1.400 sản phẩm trong 4 tháng, đó là tín hiệu về sức cầu mạnh mẽ minh chứng ưu thế vượt trội của phân khu. Lần này, với quỹ sản phẩm giới hạn và được "nâng cấp toàn diện", nhà đầu tư có cơ sở kỳ vọng nhận được "premium" cả về giá và khả năng cho thuê, nhất là khi sản phẩm nằm trong quần thể đã bắt đầu vận hành nhiều tiện ích trọng điểm. Hai tiểu khu SunPark và Nikko cũng mở ra phong cách lựa chọn đa dạng – từ phồn hoa Singapore hiện đại đến nét tinh tế, an yên Nhật Bản.

Bàn giao ngay – Khai thác sớm đúng thời điểm "chín – vàng"

Thời điểm công bố Parasol Premium là một chiến lược đồng bộ với tiến độ hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh xây dựng các đại tiện ích tại CaraWorld. Việc mở đại lộ Ngọc Trai nối thẳng dự án tới sân bay chỉ với 3 phút di chuyển đã xóa bỏ rào cản chung vách, đưa sân bay như đến gần ngay cửa nhà. Du khách chỉ mất vài phút từ khoang máy bay đến nơi nghỉ dưỡng, tiết kiệm hơn 12 giờ chuẩn bị, kéo dài thêm kỳ nghỉ – một lợi thế vô giá trong ngành du lịch.

Parasol Premium - Công viên vịnh mặt trời giữa trái tim CaraWorld

Thống kê du lịch Khánh Hòa (cũ) liên tục đạt đỉnh trong 6 tháng đầu năm thu hút 6.2 triệu du khách trong đó có 2.6 triệu khách Quốc tế (chiếm 25% khách QT đến VN). Lượt quá cảnh qua sân bay Cam Ranh lên tới 3.5 triệu trong 6 tháng cho thấy, việc sân bay bên cửa nhà giúp Parasol Premium tiếp cận trọn lượng du khách khổng lồ này. Từ đó chuyển hóa thành khách lưu trú, sử dụng dịch vụ du lịch.

Trong bối cảnh du khách tiết kiệm thời gian để trải nghiệm nhiều hơn nên có xu hướng chọn các điểm đến mà nơi lưu trú – sân bay và các điểm vui chơi giải trí thuận tiện thì Parasol Premium nói riêng và CaraWorld đáp ứng hoàn hảo tiêu chí này.

Bởi lẽ, sau nhiều năm dày công kiến tạo, hiện nay hệ sinh thái dịch vụ khổng lồ từ CaraWorld đang dần hoàn thiện. Nếu KN Golf Links liên tiếp lọt top 10 sân golf vận hành hiệu quả nhất cả nước thì vừa qua, cổng chào, công viên – quảng trường biển đến tổ hợp Nhà hàng siêu thị và cà phê phong cách Ý cũng đã vận hành và nhanh chóng trở thành "hub" phải đến của du khách. Sắp tới hàng loạt tiện ích khác như thiên đường hải sản tươi sống lớn nhất Cam Ranh, cafe 360 độ, CLB thể thao biển, spa center, công viên thú cưng, food court, công viên nước,... cũng sẽ hoạt động. Tất cả tạo nên độ dày đưa điểm đến thành sản phẩm "trọn gói" thuận lợi cho chiến lược giá và công suất thuê cao hơn bình thường.

Đặc biệt, đây chính là quỹ đất biển hiếm hoi được quyền sở hữu lâu dài giúp dự án trở thành tích sản quý giá bởi mặt biển không thể sinh ra dù chỉ là 1 m2 và Bãi Dài là bờ biển duy nhất của Việt Nam được bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Hội tụ 3 trục giá trị: vị trí chiến lược trong quần thể tiện ích vừa vận hành, quỹ căn tinh tuyển sẵn sàng bàn giao để khai thác sớm, điểm rơi vàng của hạ tầng và nền du lịch,... Parasol Premium chính là tài sản chiến lược có giá trị nắm giữ dài hạn , tạo dòng tiền kép hiệu quả ngay cho nhà đầu tư.