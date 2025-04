Chính thức "siết" tỷ trọng rổ VN30: Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô gần 8.000 tỷ bán mạnh

Mới đây, HoSE đã thông báo cập nhật bộ chỉ số HOSE-Index tháng 4/2025, trong đó có rổ chỉ số VN30. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2025, do đó 28/04/2025 sẽ là ngày cuối cùng thực hiện tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF mô phỏng các chỉ số này.

Vấn đề đáng lưu ý đối với chỉ số VN30 trong kỳ đánh giá quý 2/2025 sẽ tập trung vào quy tắc giới hạn các nhóm ngành theo chuẩn GICS 1 ở mức 40%. Hiện nay, nhóm ngành Tài chính theo chuẩn GICS 1 trong rổ chỉ số VN30 gồm các cổ phiếu thuộc nhóm phân ngành nhỏ hơn gồm: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Khi đến thời điểm cơ cấu định kỳ, các cổ phiếu nhóm ngành tài chính sẽ bị giảm tỷ trọng và các cổ phiếu thuộc nhóm ngành còn lại trong rổ VN30 sẽ được tái phân bổ dòng vốn (không có trường hợp cổ phiếu hiện tại bị loại bỏ để thêm mới các cổ phiếu khác) .

Thị trường hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là khoảng 7.800 tỷ đồng. Trong báo cáo mới nhất, BSC Research đã dự báo số lượng cổ phiếu mua/bán của các quỹ ETF tham chiếu rổ VN30.

Cụ thể, các quỹ ETF sẽ bán ra các cổ phiếu ngân hàng như LPB (5,2 triệu cổ phiếu), SSB (4,1 triệu cổ phiếu), VCB (1,9 triệu cổ phiếu), ACB (7 triệu cổ phiếu), VPB (9,5 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, một số cổ phiếu có thể được mua mạnh nhằm tăng tỷ trọng như HPG (11,7 triệu cổ phiếu), MWG (3,5 triệu cổ phiếu), VHM (3,4 triệu cổ phiếu), VRE(3,3 triệu cổ phiếu)…

Chiều 21/04/2025, VNDiamond sẽ công bố danh mục mới. Trước đó, BSC Research đã thực hiện dự báo rổ danh mục trong đợt cơ cấu này. Trong đó, cổ phiếu MWG có thể được gia tăng tỷ trọng và vào rổ duy trì do đã nằm trong rổ lần đầu trong kỳ review trước; ở kỳ review này, MWG đã thỏa mãn tất cả các điều kiện của bộ chỉ số. Cổ phiếu CTD có thể vào rổ lần đầu do đã thỏa mãn các điều kiện của bộ chỉ số.

Ngược lại, cổ phiếu VRE có thể bị loại khỏi bộ chỉ số do không thỏa mãn điều kiện FOL. Cổ phiếu VIB có thể vào rổ chờ loại ra do không đáp ứng tiêu chí về FOL (hệ số FOL – tính bình quân của 12 tháng đến ngày chốt số liệu nhỏ hơn ngưỡng quy định 65%) doVIB đã áp dụng room ngoại tối đa là 4.99% kể từ ngày 01/07/2024 sau khi cổ đông Commonwealth Bank of Australia thôi làm cổ đông lớn.