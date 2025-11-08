Chính thức thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú lớn nhất TP.HCM

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP.HCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/h, thiết kế đường rộng 60m.

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú – nút giao lớn nhất TP.HCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City, và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. Cùng với hạ tầng "tỷ đô" đang được đồng bộ triển khai, công trình này sẽ thúc đẩy lưu thông thương mại tại The Global City và tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ: "Sự kiện ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố."

Cùng ngày, chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình" lần thứ 1 năm 2025 đã diễn ra tại The Global City thu hút gần 5.000 người tham dự.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám Đốc Khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, Tập đoàn Masterise nhấn mạnh ý nghĩa của công trình: "Chúng tôi rất tự hào khi sau một năm, Masterise Homes tiếp tục được đồng hành cùng chính quyền địa phương để đưa công trình quan trọng này vào vận hành. Thông qua hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị sống bền vững và góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho TP.HCM."

Với quy mô 117,4ha, tọa lạc tại "trái tim" khu Đông TP.HCM, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Từ cuối năm 2023, khu nhà phố đa công năng SOHO đã hoàn thiện và bàn giao. Các phân khu cao tầng như Masteri Grand View, Lumière Midtown, Masteri Park Place cũng lần lượt ra mắt từ 2024.



