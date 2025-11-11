Chính thức: TP giàu nhất Việt Nam chốt lịch đặt nền móng cho 12km metro trị giá 54.000 tỷ đồng

TP.HCM chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vào đầu năm 2026

Ngày 10/11, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng hiện đại của thành phố.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, các phần việc trọng tâm sẽ được hoàn thành gồm: trình và ban hành kế hoạch triển khai dự án; lập và thẩm định báo cáo giữa kỳ, báo cáo cuối kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; đồng thời thực hiện đánh giá tác động môi trường và các báo cáo giám sát trước khi điều chỉnh dự án. Hiện công tác đền bù, giải tỏa và di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến metro số 2 đã cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để khởi công toàn tuyến.

Trong tháng 11 và 12/2025, chủ đầu tư sẽ triển khai các phần việc chuẩn bị cuối cùng. Dự kiến, tuyến metro sẽ khởi công ngày 15/1/2026 và thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.

Ảnh minh họa tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương trong tương lai bằng AI ChatGPT

Ông Trần Võ Anh Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý đường sắt đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết trên VTC News rằng tổng thời gian thi công dự kiến là 57 tháng, và tuyến metro số 2 sẽ đi vào vận hành chính thức vào tháng 12/2030. Trước đó, tàu sẽ chạy thử nghiệm 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2030.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương có tuyến metro đi qua chủ động rà soát, tinh gọn quy trình hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại hồ sơ và xác định cấp độ ưu tiên xử lý. Việc kiểm tra, giám sát tiến độ cũng sẽ được thực hiện định kỳ 2 tuần/lần do Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực, tổng hợp báo cáo UBND TP.

Thành phố đã thống nhất áp dụng Nghị quyết số 188 của Quốc hội về cơ chế đặc thù trong phát triển đường sắt đô thị, giúp rút gọn nhiều thủ tục hành chính và không cần phê duyệt lại chủ trương đầu tư. Theo đó, toàn bộ vốn đầu tư tuyến metro số 2 47.890 tỷ đồng được chuyển từ vốn ODA sang ngân sách TP.HCM, bảo đảm tính chủ động và linh hoạt. Thành phố cũng cập nhật chi phí chuyên gia thẩm định vào tổng mức đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong quản lý dự án.

Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương được quy hoạch thế nào?

Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương có tổng chiều dài 62,17 km với 42 nhà ga, kết nối trực tiếp metro số 1 tại ga Bến Thành. Giai đoạn 1 dài 11,6 km, gồm 9 ga ngầm và 1 ga trên cao, được thiết kế với tốc độ vận hành tối đa 90 km/h (trên cao) và 80 km/h (ngầm), với 14 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa. Theo tính toán, lưu lượng khách hàng ngày đạt khoảng 227.000 lượt, và vào giờ cao điểm có thể đạt gần 12.000 khách/giờ.

Dự án được phê duyệt chủ trương từ năm 2010, khởi động giai đoạn 1 vào 2019, và sau khi điều chỉnh, thời gian hoàn thành được ấn định đến cuối năm 2030.

Metro này sẽ trở thành trục giao thông kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, giảm tải cho các tuyến đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD (đô thị gắn kết với giao thông công cộng).

Khi đưa vào vận hành, tuyến cũng sẽ giảm tải áp lực cho tuyến metro số 1, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh – thông minh – bền vững cho đô thị lớn nhất cả nước.