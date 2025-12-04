Chính thức: VPS được cấp mã chứng khoán VCK

Trong thông báo mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đã được thực hiện đăng ký cổ phiếu và được cấp mã chứng khoán là VCK.

Số lượng chứng khoán đăng ký là 1,48 tỷ cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 14.800 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán VPS đã công bố Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho 1,48 tỷ cổ phiếu.

Trong tháng 11/2025, VPS đã tiến hành IPO thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư. Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, công ty chứng khoán này thu về 12.138,6 tỷ đồng. Về kế hoạch sử dụng, 10.888 tỷ đồng dự kiến được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, Chứng khoán VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

Ở diến biến liên quan, ông Lê Minh Tài vừa được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VPS từ ngày 19/11/2025, thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng. Ông Nguyễn Lâm Dũng thôi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc và vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Việc này nhằm tuân thủ quy định pháp luật rằng Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024 VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng, tăng 52%. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lãi cả năm 2025.