Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương: Nâng hạng thị trường là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới

Tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết năm 2025, kết hợp với Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương khẳng định 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến các thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung – dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

VN-Index đã vượt đỉnh lịch sử, thanh khoản lập kỷ lục mới và trở thành một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất khu vực. Một thành tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực thị trường là hệ thống công nghệ thông tin KRX, hiện đã vận hành ổn định, an toàn và thông suốt, tạo nền tảng để triển khai các sản phẩm – dịch vụ mới, đồng thời đáp ứng các tiêu chí nâng hạng.

Đặc biệt, ngày 8/10/2025, tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức về trước nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp và hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị để đón dòng tiền có thể vào thị trường. Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, ghi nhận những nỗ lực cải cách mạnh mẽ và toàn diện của ngành chứng khoán trong nhiều năm qua.

Theo bà Phương, sau khi FTSE Russell công bố kết quả nhiều quỹ đầu tư chủ động đã mở tài khoản để sẵn sàng cho thời điểm tháng 9/2026 – khi cổ phiếu Việt Nam chính thức được thêm vào các bộ chỉ số FTSE của thị trường mới nổi.

" Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của ngành chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất. Đồng thời, cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai” , bà Phương nhấn mạnh.

Doanh nghiệp minh bạch hơn, ESG trở thành tiêu chuẩn mới trên thị trường

Cùng với sự cải thiện về quy mô và thanh khoản, bức tranh quản trị doanh nghiệp cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Ngày càng nhiều doanh nghiệp niêm yết chủ động lập báo cáo phát triển bền vững, công bố thông tin bằng tiếng Anh, áp dụng chuẩn mực ESG và nâng cao tính minh bạch trong quản trị công ty. Theo Chủ tịch UBCKNN, đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam tiến tới nhóm thị trường mới nổi, nơi tiêu chuẩn thông tin và đạo đức quản trị có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận vốn quốc tế.

Lễ trao giải năm nay ghi nhận kỷ lục về số lượng doanh nghiệp lọt vào vòng sơ khảo của hạng mục Báo cáo Phát triển Bền vững. Điều này cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của phát triển bền vững đối với lợi thế cạnh tranh dài hạn. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã lồng ghép thông tin ESG vào báo cáo thường niên để phản ánh sự liên kết giữa tăng trưởng – lợi nhuận và tác động môi trường – xã hội. Việt Nam cũng đang đi theo xu thế này khi cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế đều quan tâm mạnh mẽ hơn đến dòng vốn xanh.

Dù vậy, bà Phương thẳng thắn nhìn nhận rằng quản trị công ty và thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn đầu. Để tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế, bà đề nghị các Sở giao dịch và doanh nghiệp niêm yết cần có những bước tiến mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu đưa điểm quản trị công ty của Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ASEAN. Đây là điều kiện then chốt để nâng cao uy tín thị trường, củng cố niềm tin nhà đầu tư và duy trì vị thế mới khi Việt Nam được nâng hạng.

Giai đoạn phát triển mới: Minh bạch, hiện đại hóa và phát triển bền vững

Theo Chủ tịch UBCKNN, việc đáp ứng tiêu chí nâng hạng không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về minh bạch, công bằng, hiệu quả và bền vững. UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý – giám sát, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đồng thời nghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ mới giúp mở rộng quy mô thị trường.

Cơ quan quản lý cũng sẽ cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bà Phương nhấn mạnh rằng thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, do đó việc giữ vững uy tín, nâng cao chất lượng thị trường và củng cố niềm tin nhà đầu tư là nhiệm vụ sống còn.

Chủ tịch UBCKNN khẳng định niềm tin vào tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam. Với nền tảng 25 năm xây dựng và đổi mới, cùng tinh thần chủ động của các doanh nghiệp niêm yết và sự đồng hành của cộng đồng nhà đầu tư, thị trường hoàn toàn có khả năng bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn.