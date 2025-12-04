Nhóm quỹ ngoại giảm sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh xuống dưới 9%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 28/11/2025, Dragon Capital đã thông qua 4 quỹ thành viên để bán ra 852.000 cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 500.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 50.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 102.000 cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 200.000 cổ phiếu.

Nguồn: DXG

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 92,1 triệu cổ phiếu xuống còn gần 91,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,0428% xuống còn 8,9592% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua nghị quyết triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và theo Nghị quyết số 17-1/2025/NQ-DXG/HĐQT ngày 4/8/2025.

Theo đó, Đất Xanh tiến hành chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu từ 1-8/12/2025.

Giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, tương đương thị giá cổ phiếu DXG kết phiên 1/12/2025 là 18.400 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, DXG cho biết sẽ chào bán toàn bộ lượng cổ phiếu nói trên cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%, DXG tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với 463,5 triệu cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 45,42%.

DXG dự kiến thu về 1.739,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.

CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).



