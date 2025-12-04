Đại diện FTSE chỉ ra yếu tố then chốt để dòng vốn tỷ USD đổ vào Việt Nam khi đã chính thức nâng hạng

Tại buổi trao đổi "PHỞ SIDE CHAT" của Chứng khoán SSI, bà Wanming, đại diện FTSE Russell cho biết Việt Nam đã vượt qua toàn bộ 9 tiêu chí đánh giá và chính thức được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) theo bộ tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Trả lời băn khoăn của ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường Nước ngoài SSI về việc nhiều người vẫn nghĩ Việt Nam “chưa được nâng hạng” do còn giai đoạn rà soát giữa kỳ và thời điểm đưa vào chỉ số tháng 9, bà Wanming khẳng định: “Về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã được nâng hạng. Các tiêu chí đã hoàn tất, phần còn lại là giai đoạn triển khai nâng hạng, tức là tích hợp Việt Nam vào hệ thống chỉ số FTSE Global Benchmark - nơi các quỹ đầu tư thụ động trên toàn cầu sẽ bắt đầu đưa Việt Nam vào danh mục của họ”.

Bà cho biết đây là một quá trình mang tính kỹ thuật cao và cần thời gian chuẩn bị. Theo thông lệ quốc tế đã được FTSE áp dụng với các thị trường khác, việc thông báo nâng hạng luôn đi kèm khoảng thời gian chuẩn bị 1 năm trước khi chính thức đưa thị trường vào chỉ số .

“Chúng tôi phải cân nhắc thời điểm, phương thức và điều kiện thị trường phù hợp nhất để đưa Việt Nam vào hệ thống chỉ số toàn cầu. Đây là công việc đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể thực hiện trong một ngày", bà nhấn mạnh.

Bởi nhà đầu tư đang ở thị trường cận biên cần thời gian thoái vị thế. Trong khi các nhà đầu tư theo dõi thị trường mới nổi phải bắt đầu chuẩn bị tiếp cận Việt Nam như một thị trường hoàn toàn mới: mở tài khoản, hoàn thiện quy trình, thiết lập vận hành. Việc dành ra 1 năm nhằm bảo đảm mọi bộ phận trong hệ thống đều sẵn sàng cho thời điểm Việt Nam chính thức được triển khai trong FTSE Global Benchmark.

Một điểm kỹ thuật quan trọng được đại diện FTSE nhấn mạnh là khả năng áp dụng mô hình nhà môi giới toàn cầu (global broker model) . Đối với các quỹ lớn trên thế giới, mô hình này giúp họ sao chép danh mục thị trường mới nổi một cách hiệu quả và nhất quán.

Hiện tại, để đầu tư ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký giao dịch tại địa phương, mở tài khoản và hoàn tất nhiều thủ tục. FTSE đang đề xuất một phương án cho phép các quỹ theo dõi chỉ số có thể giao dịch Việt Nam thông qua chính nhà môi giới toàn cầu mà họ đang sử dụng, thay vì phải làm việc riêng với một nhà môi giới nội địa. Các công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam như SSI cũng đã cung cấp mô hình này nhiều năm qua.

Ở góc nhìn thị trường, ông Thomas Nguyễn cho rằng phần lớn nhà đầu tư toàn cầu không chỉ tập trung vào một quốc gia cụ thể. “Họ phải quản lý danh mục trên rất nhiều thị trường khác nhau, với hàng loạt quy định và nghĩa vụ tuân thủ. Việt Nam hấp dẫn, nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục toàn cầu của họ. Điều họ mong muốn là đừng yêu cầu họ thiết lập một quy trình riêng biệt chỉ dành cho Việt Nam.”

Bà Wanming đồng tình và nhấn mạnh: “ Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất là đảm bảo việc đầu tư vào Việt Nam trở nên dễ dàng và hiệu quả . Đây là yếu tố then chốt để các quỹ toàn cầu có thể sao chép chỉ số một cách trơn tru và để dòng vốn thị trường mới nổi đến Việt Nam đúng như kỳ vọng.”