Chịu chơi nhất showbiz: Sofa "vô cực", đảo bếp đá quý chỉ là chuyện nhỏ, chi tiết đắt giá này trong biệt thự 6 tầng 666m2 của Lâu Nghệ Tiêu mới khiến người xem lụi tim!

Màn hóa thân Hồ Diệc Phi cá tính, bá đạo trong Chung Cư Tình Yêu đã khiến Lâu Nghệ Tiêu ghi dấu ấn sâu đậm. Nhưng cuộc sống ngoài đời của cô có giống như giáo sư tri thức kia? Câu trả lời là: Thậm chí còn "khủng" hơn! Khám phá căn biệt thự 6 tầng, 666m2 tại Bắc Kinh của Lâu Nghệ Tiêu. Đặc biệt, phòng tắm được ốp đá ngọc bích hồng (Pink Jade) sang chảnh, đúng chuẩn "công chúa" đã khiến dân tình choáng váng vì quá xa hoa!

Sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, Lâu Nghệ Tiêu vừa là diễn viên vừa là ca sĩ, nổi tiếng nhờ vai Hồ Diệc Phi trong series "Love Apartment/Tình Yêu Chung Cư" - bộ phim có lúc đạt rating cao nhất ở Trung Quốc. Nhiều người từng nghĩ Lâu Nghệ Tiêu ở ngoài đời cũng sẽ là một "chị đại" tri thức, thông minh tuyệt đỉnh, hát hay nhảy giỏi như cô giáo Hồ Diệc Phi . Quả thật, Lâu Nghệ Tiêu ngoài đời cũng đa tài không kém: Cô đóng phim, ra nhạc, còn có cả studio Hán phục để quảng bá văn hóa truyền thống, và đặc biệt là nghiên cứu cả nghệ thuật trà đạo Trung Hoa.

Nhưng điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là không gian sống mới của nữ diễn viên tại Bắc Kinh. Căn biệt thự riêng của cô có diện tích "lộc phát" 666 mét vuông, tổng cộng 6 tầng (2 tầng hầm, 4 tầng nổi). Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý "Growing" (trưởng thành) tượng trưng cho một cái cây bám rễ sâu và vươn lên mạnh mẽ.

Trong khi người khác phải lo lắng về ánh sáng cho nhà ở tầng hầm, Lâu Nghệ Tiêu đã biến hai tầng dưới lòng đất thành khu vực giải trí, nơi giao lưu bạn bè và sáng tạo nghệ thuật, lung linh như một mê cung ánh sáng. Đặc biệt là những chi tiết "chịu chơi" như sofa thiết kế vô cực, đảo bếp bằng đá quý và phòng tắm màu hồng ngọt ngào. Hãy cùng "bóc tách" xem nữ diễn viên đã biến biệt thự 6 tầng này thành không gian trong mơ như thế nào!

Nguyên tắc thiết kế: Bám rễ và vươn lên của cái cây

Toàn bộ biệt thự của Lâu Nghệ Tiêu được thiết kế với chủ đề "Cây cối sinh trưởng": Hai tầng hầm là "rễ cây", nơi diễn ra các hoạt động thư giãn, giải trí và sáng tạo; các tầng trên là "thân và cành lá", nơi dành cho sinh hoạt cá nhân và gia đình.

Tầng hầm (rễ cây): Khu vực giải trí bất tận

Tầng hầm của Lâu Nghệ Tiêu không hề âm u, mà ngược lại, còn ngập tràn ánh sáng và màu sắc xanh lục, trắng kem, tượng trưng cho rễ cây. Tầng hầm 2 là khu vực riêng tư dành cho việc luyện tập vũ đạo và âm nhạc của cô. Không gian được tối giản hóa đồ nội thất, chỉ có một giá sách lớn trưng bày sách và những bức ảnh kỷ niệm, tạo cảm giác thiền định, dễ tập trung. Tầng hầm 1 được thiết kế để tiếp đãi bạn bè, nơi mọi người có thể nhảy múa, ca hát và giải phóng cảm hứng.

Sofa "Vô Cực" (Natuzzi Italia Timeless) có thể tháo lắp linh hoạt (module) để dễ dàng di chuyển và sắp xếp lại theo nhu cầu sử dụng của nhiều người, cực kỳ tiện lợi cho các buổi tiệc tùng. Đảo bếp làm từ đá cẩm thạch và đá trắng, được trang bị vòi nước hình giọt nước, tượng trưng cho câu "Nước chảy đá mòn", mang ý nghĩa độc đáo và sáng tạo. Để giải quyết vấn đề thiếu sáng, tầng hầm được bố trí giếng trời để ánh nắng đổ xuống, kết hợp với tay vịn bằng nhựa resin trong suốt, tạo cảm giác "thiên đường ẩn giấu".

Tầng trệt (thân cây): Sự sang trọng lãng mạn

Tầng trệt là khu vực chức năng chính, nơi mọi người có thể nhìn thấy sự "tối giản nhưng không đơn giản" trong phong cách của Lâu Nghệ Tiêu.

Phòng khách "vô tận": Không gian được làm trắng tối đa, tạo ra sự thanh lịch và thoáng đãng. Chiếc sofa lớn màu xanh da trời (Infinito) có hình dáng như biểu tượng vô cực tượng trưng cho sự vĩnh cửu và sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong cuộc sống của cô. Các chi tiết như lò sưởi, đồ gỗ tối màu và đèn chùm hình sợi đan vào nhau tạo nên sự phân tầng thị giác phong phú.

Cửa sổ lớn sát sàn (landing window) được thiết kế theo phong cách hiện đại, với các thanh chắn mảnh mai, giúp ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo thành những vệt bóng đổ tuyệt đẹp trên sàn nhà.

Các tầng trên (cành lá): Không gian cá nhân hóa

Các tầng trên dành cho Lâu Nghệ Tiêu và mẹ cô, mỗi phòng được thiết kế dựa trên sở thích cá nhân.

Phòng ăn được thiết kế ấm áp với bàn đá cẩm thạch kéo dài lên tận trần, kết hợp với những chiếc ghế màu đỏ rực rỡ, thể hiện sự nhiệt tình và hiếu khách của cô.

Phòng tắm "công chúa" là chi tiết khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất. Phòng tắm riêng của Lâu Nghệ Tiêu được ốp hoàn toàn bằng đá cẩm thạch (Pink Jade Marble). Sự kết hợp giữa màu hồng và vân đá tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp quý tộc nhưng vô cùng ngọt ngào, "nữ tính". Chi tiết này khẳng định, dù là "chị đại" Hồ Diệc Phi hay là một phụ nữ trưởng thành, ai cũng có một trái tim "công chúa" mềm mại!

Chi tiết "vườn hoa định mệnh": Làm thế nào mà Lâu Nghệ Tiêu lại mê mẩn loài hoa này?

Lâu Nghệ Tiêu không chỉ đầu tư vào nội thất mà còn rất yêu thích cây cối, đặc biệt là loài hoa ly lửa (Garland Lily, còn gọi là Mạn Sinh Bách Hợp hay Hỏa Diễm Bách Hợp), mà người Việt Nam hay gọi là hoa huệ lồng đèn (Gloriosa Lily).

Loài hoa này nổi tiếng với những cánh hoa xoắn lại, có màu sắc rực rỡ như ngọn lửa. Đúng như tên gọi "ly lửa", chúng mang vẻ đẹp kiều diễm, lạ mắt và có khả năng leo bám tốt. Với thân mềm mại và khả năng leo bám, chúng được Lâu Nghệ Tiêu yêu thích để trang trí các khung cảnh sang trọng trong nhà hoặc dùng làm nguyên liệu cắm hoa (cắt cành) chất lượng cao. Loài hoa này ưa sáng, ưa ẩm và nhiệt độ ấm áp (22-24°C). Đất cần tơi xốp, thoáng khí. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự nhiệt huyết và vươn lên, rất phù hợp với triết lý thiết kế của căn biệt thự.

Căn biệt thự của Lâu Nghệ Tiêu không chỉ là một ngôi nhà có giá trị triệu đô, mà là nơi cô khẳng định rõ ràng nhất cá tính và triết lý sống của mình. Thiết kế "Cây cối sinh trưởng" phản ánh một người phụ nữ đa tài, vừa bám sâu vào truyền thống (Hán phục, trà đạo) vừa vươn lên mạnh mẽ trong sự nghiệp (vai trò diễn viên, ca sĩ).

Như Lâu Nghệ Tiêu đã nói: "Thiết kế đích thực phải xoay quanh sở thích và thói quen của chủ nhân, không nên bị định nghĩa bởi phong cách hay lời bàn tán của người khác. Chỉ cần bản thân mình thích là được!".