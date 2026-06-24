Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13
200 hộ dân cùng trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu đã bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 13.
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Các hộ kinh doanh bố trí mặt bằng mới trong chợ, trong khi đó số ít tiếp tục bán tạm thời tại phần mặt bằng vừa bị dỡ bỏ.
Cổng chào Khu đô thị Vạn Phúc cũng được dỡ bỏ, trả lại mặt bằng thông thoáng.
Nhiều vị trí hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng phục vụ các bước triển khai tiếp theo của dự án.
Những căn nhà chỉ còn lại phần khung sau khi mặt tiền được tháo bỏ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Các dãy nhà từng san sát nhau nay xuất hiện những khoảng trống lớn sau quá trình giải tỏa.
Công nhân làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng nhằm sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.
Dự án sau khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối kinh tế TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình), tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,55 km với 4 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h. Bên dưới là hệ thống đường song hành rộng 8 - 10 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h, nâng tổng quy mô toàn tuyến lên khoảng 12 - 14 làn xe.
Toàn dự án bố trí 10 nút giao. Trong đó, tại khu vực cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước sẽ xây dựng hầm chui hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông.
Ngoài ra, cầu Đúc Nhỏ và cầu Ông Dầu cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 1/2027 và hoàn thành vào tháng 12/2028.
VTC News