Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 24/6 trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình, TP.HCM), loạt căn nhà nằm trong phạm vi giải tỏa đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Dọc hai bên đường, không khó để bắt gặp những khoảng đất trống vừa xuất hiện sau khi các công trình được tháo dỡ.

Đại diện UBND phường Hiệp Bình cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang được đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 7/2026 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Hiện đã có 200 hộ dân hoàn tất bàn giao mặt bằng. Các công trình lớn như trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu, chi nhánh ngân hàng Agribank... cũng đã khẩn trương ban giao phần đất trong diện giải tỏa.

Khuôn viên trường Đại học Luật TP.HCM được lùi vào trong khoảng 20m, đang xây hàng rào mới.

Chợ Bình Triệu cũng đã hoàn tất việc trả mặt bằng, lùi vào khoảng 30m so với mặt đường.

Các hộ kinh doanh bố trí mặt bằng mới trong chợ, trong khi đó số ít tiếp tục bán tạm thời tại phần mặt bằng vừa bị dỡ bỏ.

Cổng chào Khu đô thị Vạn Phúc cũng được dỡ bỏ, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, từ nay đến ngày 30/6, dự kiến có thêm khoảng 150 hộ đồng ý giao mặt bằng.

Nhiều vị trí hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng phục vụ các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Những căn nhà chỉ còn lại phần khung sau khi mặt tiền được tháo bỏ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Các dãy nhà từng san sát nhau nay xuất hiện những khoảng trống lớn sau quá trình giải tỏa.

Một nhà hàng nằm sát mặt đường chủ động tháo dỡ công trình, di dời hoạt động kinh doanh đến địa điểm mới.

Các hộ dân tranh thủ thu dọn tài sản trước khi bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị chức năng.

Công nhân làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng nhằm sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Tại điểm cuối ở cầu Vĩnh Bình (giao với Bình Dương cũ, nay là phường Bình Hoà, TP.HCM), nhiều căn nhà cũng đang được gấp rút dỡ bỏ.

Bên kia cầu Vĩnh Bình là điểm nối với dự án mở rộng Quốc lộ 13 do UBND tỉnh Bình Dương cũ triển khai. Sau hơn 4 năm thi công, dự án đang hoàn thiện 2km cuối cùng của toàn tuyến (toàn tuyến có chiều dài 12,7km).

Dự án sau khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối kinh tế TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên.