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Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13

| | Bất động sản

200 hộ dân cùng trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu đã bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 13.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 24/6 trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình, TP.HCM), loạt căn nhà nằm trong phạm vi giải tỏa đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 2.

Dọc hai bên đường, không khó để bắt gặp những khoảng đất trống vừa xuất hiện sau khi các công trình được tháo dỡ.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 3.

Đại diện UBND phường Hiệp Bình cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang được đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 7/2026 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 4.

Hiện đã có 200 hộ dân hoàn tất bàn giao mặt bằng. Các công trình lớn như trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu, chi nhánh ngân hàng Agribank... cũng đã khẩn trương ban giao phần đất trong diện giải tỏa.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 5.

Khuôn viên trường Đại học Luật TP.HCM được lùi vào trong khoảng 20m, đang xây hàng rào mới.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 6.

Chợ Bình Triệu cũng đã hoàn tất việc trả mặt bằng, lùi vào khoảng 30m so với mặt đường.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 7.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 8.

Các hộ kinh doanh bố trí mặt bằng mới trong chợ, trong khi đó số ít tiếp tục bán tạm thời tại phần mặt bằng vừa bị dỡ bỏ.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 9.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 10.

Cổng chào Khu đô thị Vạn Phúc cũng được dỡ bỏ, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 11.

Theo UBND phường Hiệp Bình, từ nay đến ngày 30/6, dự kiến có thêm khoảng 150 hộ đồng ý giao mặt bằng.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 12.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 13.

Nhiều vị trí hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng phục vụ các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 14.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 15.

Những căn nhà chỉ còn lại phần khung sau khi mặt tiền được tháo bỏ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 16.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 17.

Các dãy nhà từng san sát nhau nay xuất hiện những khoảng trống lớn sau quá trình giải tỏa.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 18.

Một nhà hàng nằm sát mặt đường chủ động tháo dỡ công trình, di dời hoạt động kinh doanh đến địa điểm mới.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 19.

Các hộ dân tranh thủ thu dọn tài sản trước khi bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị chức năng.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 20.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 21.

Công nhân làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng nhằm sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 22.

Tại điểm cuối ở cầu Vĩnh Bình (giao với Bình Dương cũ, nay là phường Bình Hoà, TP.HCM), nhiều căn nhà cũng đang được gấp rút dỡ bỏ.

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 23.

Bên kia cầu Vĩnh Bình là điểm nối với dự án mở rộng Quốc lộ 13 do UBND tỉnh Bình Dương cũ triển khai. Sau hơn 4 năm thi công, dự án đang hoàn thiện 2km cuối cùng của toàn tuyến (toàn tuyến có chiều dài 12,7km).

Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 24.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13- Ảnh 25.

Dự án sau khi hoàn tất được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối kinh tế TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình), tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,55 km với 4 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h. Bên dưới là hệ thống đường song hành rộng 8 - 10 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h, nâng tổng quy mô toàn tuyến lên khoảng 12 - 14 làn xe.

Toàn dự án bố trí 10 nút giao. Trong đó, tại khu vực cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước sẽ xây dựng hầm chui hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, cầu Đúc Nhỏ và cầu Ông Dầu cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 1/2027 và hoàn thành vào tháng 12/2028.

Theo Thy Huệ/VTC News

VTC News

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