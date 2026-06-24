Sau khi Sun Group, Hòa Phát,... đổ bộ, tỉnh này sắp có thêm khu đô thị hơn 5.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Đông Quảng Ngãi.

Theo đó, NHSLAND là đơn vị được lựa chọn triển khai dự án. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng và thực hiện các thủ tục ký kết theo quy định; đồng thời công bố thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung chính của hợp đồng.

Dự án Khu đô thị sinh thái Đông Quảng Ngãi được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 11/2025, triển khai tại xã An Phú và Tư Nghĩa. Quy mô dự án hơn 102 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Thời gian thực hiện dự kiến 8 năm kể từ ngày lựa chọn nhà đầu tư.

Mục tiêu dự án là phát triển khu đô thị sinh thái hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, các trung tâm thương mại kết hợp không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường sống trong lành. Dự án đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng về nhà ở, từ phân khúc trung bình đến cao cấp; góp phần phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với du lịch văn hóa, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí gần 166.000 m2 đất ở, gồm: 396 căn nhà liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài tối đa 5 tầng (khoảng 50.000 m2); 190 biệt thự song lập tối đa 3 tầng (khoảng 42.000 m2); 80 biệt thự đơn lập tối đa 3 tầng (khoảng 40.000 m2). Ngoài ra, dự án dành hơn 33.000 m2 xây dựng 584 căn nhà ở xã hội, cao tối đa 7 tầng.

Phần đất công cộng và thương mại dịch vụ hơn 43.000 m2, gồm: gần 12.000 m2 đất thương mại; hơn 14.000 m2 đất công cộng – thương mại dịch vụ; hơn 7.700 m2 đất giáo dục; gần 10.000 m2 đất văn hóa, y tế. Bên cạnh đó, dự án bố trí gần 106.000 m2 đất du lịch, gần 233.000 m2 hạ tầng kỹ thuật, hơn 306.000 m2 cây xanh (công viên, rừng phòng hộ) và hơn 165.000 m2 diện tích mặt nước.

Những năm gần đây, Quảng Ngãi nổi lên là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và hạ tầng. Bên cạnh dự án Khu đô thị sinh thái Đông Quảng Ngãi, địa phương còn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn như Sun Group với các đề xuất nghiên cứu, phát triển các khu đô thị, du lịch và dịch vụ quy mô lớn tại Măng Đen; Hòa Phát Group với Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án mở rộng hàng tỷ USD tại Khu kinh tế Dung Quất.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, logistics và hạ tầng giao thông.