Không còn vòng vèo, từ miền Tây sẽ đi thẳng đến Cần Giờ bằng cao tốc

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây được xem là công trình giao thông quan trọng, tạo kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ với mạng lưới cao tốc liên vùng phía Nam.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Sơ đồ vị trí nút giao gần 3.000 tỷ đồng

Dự án được xây dựng theo dạng nút giao kim cương, kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác - tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm huyện Cần Giờ.

Trong đó, nhánh nối đường đầu cầu Cần Giờ và nhánh đường Rừng Sác hướng về xã Cần Giờ được đầu tư theo tiêu chuẩn trục chính đô thị với tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô 6 làn xe. Hệ thống đường song hành được xây dựng với quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Đối với đoạn đường Rừng Sác đi phà Bình Khánh, dự án đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với tốc độ thiết kế 60 km/h, quy mô 4 làn xe.

Ngoài việc mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu để phù hợp với quy mô giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án còn xây dựng mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn, mỗi nhánh một làn xe.

Nút giao cũng được đầu tư đồng bộ các hạng mục như hầm chui, đảo vòng xuyến, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng xe và hệ thống tín hiệu giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án sẽ hình thành một trục giao thông hướng tâm mới, kết nối trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Long Hòa.

Không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, công trình còn tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực.

Đáng chú ý, khi đặt trong mạng lưới giao thông liên vùng đang hình thành, nút giao này sẽ mở ra hành trình hoàn toàn mới đến Cần Giờ.

Theo đó, người dân từ các tỉnh miền Tây có thể đi theo vành đai 3 TP.HCM, kết nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành rồi rẽ trực tiếp xuống đường Rừng Sác để đến Cần Giờ. Tương tự, người dân khu vực Đông Nam Bộ cũng có thể tiếp cận huyện biển này nhanh chóng thông qua hành lang giao thông cao tốc liên hoàn.

Đường đi qua cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Thương Phan)

Hiện dự án vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào tháng 9/2026.

Khi các công trình này đồng loạt đưa vào khai thác, Cần Giờ sẽ lần đầu tiên được kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc liên vùng, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tuyến đường Rừng Sác như hiện nay.

Nút giao vừa được phê duyệt cũng là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Trong hơn một năm qua, hàng loạt dự án quy mô lớn đã liên tiếp đổ bộ về khu vực này. Nổi bật là khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần thành hình sau thời gian thi công.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ cũng đã được động thổ và đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng.

Ở lĩnh vực logistics, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết, hướng tới mục tiêu khởi công trong năm nay.

Về giao thông đường bộ, ngoài cầu Cần Giờ vừa được động thổ, TP.HCM cũng đang nghiên cứu mở rộng các tuyến đường Rừng Sác, Nguyễn Tất Thành nhằm tăng năng lực kết nối với khu vực phía Nam.

Đặc biệt, thành phố đang đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km. Đây được xem là công trình chiến lược kết nối hai bờ vịnh Ghềnh Rái và là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giải pháp cầu kết hợp hầm vượt biển.

Với hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị, cảng biển và du lịch đang đồng loạt triển khai, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, từng bước trở thành trung tâm kinh tế biển mới của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.