Hà Nội có thêm Dự án nhà ở xã hội tại Hoài Đức

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đã ký Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH phát triển nhà Xuân Phương (Công ty Xuân Phương) chuyển mục đích sử dụng 26.512m2 đất tại xã Hoài Đức để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Đức Thượng.

Dự án này được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 8/4/2024 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/1/2026.

Ảnh: CTTĐT xã Hoài Đức

Trong tổng diện tích 26.512m2 đất, có 11.539m² đất xây dựng nhà ở chung cư (gồm: 9.238m² đất xây dựng nhà ở xã hội và 2.301m² đất xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại);14.973m² đất vườn hoa, sân chơi, sân thể thao, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, đường giao thông.

Dự án Nhà ở xã hội Đức Thượng có tổng diện tích lên tới 2,6ha, quy mô gồm 1 tòa nhà ở thương mại 25 tầng, 4 tòa nhà ở xã hội 15-17 tầng, tổng cộng 588 căn. Quy mô dân số khoảng 2.058 người, trong đó dân số nhà ở xã hội khoảng 1.684 người, dân số nhà ở thương mại khoảng 374 người.

Công ty Xuân Phương có trách nhiệm liên hệ với các Sở, ngành liên quan để xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; thực hiện đầu tư xây dựng đúng mục đích và ranh giới; đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và quy định của pháp luật khác liên quan;....

UBND xã Hoài Đức thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình của Công ty Xuân Phương, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Nói thêm về chủ đầu tư, Công ty Xuân Phương (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực vận tải Đức Phượng) được thành lập vào tháng 4/2010; trụ sở chính tại số 1 Tây Sơn, Xã Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Tháng 9/2025, doanh nghiệp điều chỉnh vốn điều lệ từ 175 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Trần Trọng Xuân (20%); Trương Hoàng Ngọc Nam (20%) và Trần Trọng Khánh (60%). Đáng chú ý, cả 3 cổ đông đều có cùng đăng ký địa chỉ liên lạc.

Hiện, ông Trần Trọng Khánh (SN 1082) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Khánh còn được biết đến là Tổng Giám đốc, Người đại diện cổ đông sáng lập nắm 50% vốn tại Công ty TNHH Xuân Phương Tân Tây Đô.

Xuân Phương Tân Tây Đô được thành lập vào tháng 4/2017, trụ sở tại tầng 2, tòa nhà CT1B, Khu đô thị Tân Tây Đô. Doanh nghiệp còn 2 cổ đông sáng lập khác là Trương Hoàng Ngọc Nam (25%) và Nguyễn Thị Phương (25%).

Ngoài ra, ông Trần Trọng Khánh còn đứng tên và là cổ đông sở hữu cổ phần chi phối lên tới 97,777% (tính đến ngày 5/11/2025) tại Công ty TNHH Xã hội quản lý nhà XPHomes.

Ông Khánh cũng đang là cổ đông nắm 23,333% vốn tại Công ty TNHH Xuân Phương (Công ty Xuân Phương). Tính đến ngày 17/12/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 600 tỷ đồng; ngoài ông Trần Trọng Khánh còn có 5 thành viên góp vốn khác gồm: Trần Trọng Xuân 24,083%; Nguyễn Duy Tiến (0,75%); Nguyễn Thị Phương (19,733%); Trương Hoàng Ngọc Nam (17,933%) và Phạm Thị Mai Hoa (14,17%).

Hiên, ông Trần Trọng Xuân (SN 1958) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Xuân Phương. Ông Xuân cũng chính là một trong số 3 cổ đông sáng lập của Phát triển nhà Xuân Phương.

Công ty Xuân Phương được biết đến là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đan Phượng - Giai đoạn 2 (Xã Đan Phượng) theo Quyết định số 7106/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND TP.Hà Nội.

Dự án có quy mô 6,8ha; tổng mức đầu tư khoảng hơn 188 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư 40%; Vốn vay của các tổ chức tín dụng 20%; Vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát 40%.

Ngoài ra, ông Trần Trọng Xuân còn đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư South Thăng Long; Công ty CP Thạch Bàn Đan Phượng.



