Cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam chậm tiến độ, Tập đoàn Sơn Hải nêu điểm nghẽn lớn nhất

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sáng 23/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thi công Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), với Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư. Dự án có chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng, trong đó khoảng 55 km đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, tuyến đường đi qua nhiều khu vực đồi núi và rừng đặc trưng của Tây Nguyên, với khoảng 33 km nằm trên đất rừng và 22 km đi qua đất của các tổ chức, hộ dân. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi hơn 401 ha đất.

Năm 2026, dự án được bố trí vốn gần 1.750 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/6/2026, dự án giải ngân được gần 204 tỷ đồng, đạt 11,66% kế hoạch. Hiện nay, dự án này địa phương đã bàn giao mặt bằng 76,66 ha, đạt trên 19,42%.

Theo các đơn vị liên quan, tiến độ dự án hiện vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều thủ tục chưa hoàn tất. Một số đoạn tuyến mới bổ sung đầy đủ hồ sơ để phục vụ công tác thẩm định, trong khi nhiều khu vực khác vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật cũng như chưa hoàn tất việc ký kết hợp đồng tín dụng, khiến quá trình triển khai chưa thể tăng tốc như kỳ vọng.

Tại cuộc họp, các địa phương và đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình thực hiện dự án, đồng thời chỉ ra những khó khăn phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công. Nhiều giải pháp tháo gỡ đã được đề xuất, cùng cam kết đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đồng chủ trì cuộc họp (Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng).

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, công tác bồi thường đang được đẩy nhanh. Đến nay, cơ quan chức năng đã chi trả tiền bồi thường cho 343 hộ dân với tổng kinh phí gần 364 tỷ đồng.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng, đại diện nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Sơn Hải khẳng định, đây là vấn đề vướng mắc nhất hiện nay của nhà đầu tư. Đơn vị mong muốn địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc này để bàn giao mặt bằng, phục vụ công tác thi công.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phải tập trung cao độ cho dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư phải thực hiện dự án với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện thuận lợi để thi công công trình theo phương châm có mặt bằng đến đâu, triển khai dự án đến đó.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp cùng nhau, đồng hành chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Được khởi công vào cuối năm 2025, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một trong những dự án thành phần quan trọng trên trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Tuyến đường dài 66 km, có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại Đồng Nai và điểm cuối giao với trục đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực trung tâm TP Bảo Lộc. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc khai thác tối đa 80 km/h và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuyến Tân Phú - Bảo Lộc sẽ tạo thành trục cao tốc xuyên suốt từ TP.HCM lên Đà Lạt. Thời gian di chuyển dự kiến được rút ngắn từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, góp phần giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 - tuyến giao thông huyết mạch thường xuyên quá tải nhiều năm qua.

Không chỉ giải quyết bài toán kết nối vùng, dự án còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam Lâm Đồng, tạo động lực thu hút đầu tư vào du lịch, công nghiệp, logistics và các ngành dịch vụ phụ trợ.