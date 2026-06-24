Thành phố giàu nhất Việt Nam nơi quy tụ loạt "ông lớn" bất động sản  sẽ có thêm khu đô thị 2,5 tỷ USD

UBND phường Phú An vừa phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tân An 1A với tổng vốn đầu tư hơn 68.570 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gần 275 ha, trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng là 214,8 ha, quy mô dân số khoảng 20.000 người.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển các loại hình nhà ở liền kề, chung cư có công năng phục vụ hỗn hợp, công trình y tế, các công trình giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học).

Dự án cũng sẽ đầu tư đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống công trình công cộng (công viên, cây xanh).

Theo hồ sơ mời thầu, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng dự án.

Giai đoạn xây dựng, đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến thực hiện trong 9 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng.

Nhà đầu tư tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, với giá trị 343 tỷ đồng.