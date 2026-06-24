Metro số 8 và 14 đồng loạt khởi công đưa Ocean City vào “đường ray” bứt tốc

Mạng lưới metro tiến sát cửa ngõ đại đô thị không chỉ tạo cuộc cách mạng về phương thức di chuyển mà còn kéo theo dòng người, dòng tiêu dùng và dòng vốn đầu tư đổ mạnh về phía Đông Hà Nội.

Metro đưa Ocean City vào bản đồ sống của toàn thành phố

Theo các chuyên gia, một trong những giá trị lớn nhất mà metro mang lại cho khu Đông nói chung và Ocean City nói riêng là "định nghĩa" lại khoảng cách, chuyển từ cách tính truyền thống bằng kilomet sang tính bằng thời gian di chuyển.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang siết chặt tiêu chuẩn môi trường, mở rộng vùng phát thải thấp và hạn chế xe cá nhân tại khu vực trung tâm, metro được xem là lời giải cho nhu cầu di chuyển bền vững trong tương lai.

"Lợi thế của metro không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở sự độc lập, không giao cắt đồng mức với bất kỳ tuyến đường nào. Vì thế, việc di chuyển trên tuyến đường này hoàn toàn chủ động về thời gian, cả lúc xuất phát lẫn khi đến đích, xoá tan rủi ro tắc đường, vốn là nỗi lo thường trực khi di chuyển trong đô thị", ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), đánh giá.

Metro mở ra cơ hội sống nghỉ dưỡng tại Ocean City, nơi cư dân vẫn kết nối liền mạch với trung tâm

Bên cạnh metro, khu Đông còn đang hưởng lợi từ chiến lược phát triển hai bên sông Hồng với hệ thống cầu vượt sông được đẩy mạnh triển khai cùng chủ trương giãn dân khỏi khu vực lõi lịch sử vốn đã quá tải.

"Đây là cơ hội để các khu đô thị vệ tinh bứt phá, giúp Thủ đô phát triển cân đối hơn, tương tự cách nhiều đô thị lớn trên thế giới tổ chức không gian hai bên sông", PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhấn mạnh.

Trong xu hướng đó, Ocean City trở thành đích đến lý tưởng của dòng chuyển cư khi đã hình thành cộng đồng cư dân gần 100.000 người cùng hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại, giải trí vận hành đồng bộ. Metro sẽ giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi như nghỉ dưỡng tại Ocean City mà vẫn dễ dàng làm việc, học tập và kết nối với toàn thành phố.

Metro kéo dòng khách, mở rộng dư địa kinh doanh

Trong mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), các tuyến metro luôn được xem là "xương sống" bởi khả năng vận chuyển khối lượng lớn hành khách mỗi ngày.

Khi mạng lới 5 tuyến metro hoàn thành vào 2030, hành trình từ mọi hướng của Hà Nội tới Ocean City sẽ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hàng triệu cư dân đô thị có thể dễ dàng tới đây để vui chơi, mua sắm, tham gia sự kiện, lễ hội, nghỉ dưỡng cuối tuần, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao hay trải nghiệm các tổ hợp giải trí quy mô lớn.

Sự gia tăng lưu lượng khách hàng là nền tảng quan trọng giúp các mô hình F&B, bán lẻ, lưu trú, thể thao, giải trí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mở rộng doanh thu, tạo dòng tiền bền vững.

Các lễ hội sôi động tại Ocean City sẽ có thêm dòng khách khổng lồ khi metro hoàn thiện.

Dưới góc độ thị trường, ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Dự án Công ty Bất động sản Homesplus phân tích, nhà đầu tư tại Ocean City hưởng lợi từ hai nguồn cầu song song: nhu cầu tiêu dùng nội sinh ổn định từ gần 100.000 cư dân hiện hữu và dòng khách vãng lai ngày càng gia tăng nhờ hệ thống hạ tầng kết nối.

"Với Ocean City, câu chuyện metro không chỉ là kết nối nhanh hơn vào nội đô. Điểm mấu chốt là đại đô thị này đã có sẵn cư dân và hệ tiện ích vận hành trơn tru. Khi metro bổ sung thêm luồng khách vãng lai, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế như shophouse, nhà phố thương mại hay mặt bằng dịch vụ sẽ là gà đẻ trứng vàng", ông Bắc nhấn mạnh.

Metro thổi bùng giá trị bất động sản Ocean City

Thực tế tại Việt Nam những năm gần đây cho thấy, nơi nào metro xuất hiện, nơi đó ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về mặt bằng giá.

Theo Savills, giá căn hộ trong bán kính 500m quanh các ga thuộc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đã tăng hơn 40% chỉ trong vòng một năm. Tại TP.HCM, giá bất động sản dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tăng trung bình 35-70% trong giai đoạn 2015-2023, nhiều khu vực thậm chí tăng gấp đôi.

Ocean City hiện đang đứng trước cơ hội hưởng lợi từ "cú hích kép" khi vừa sở hữu nền tảng đô thị đã vận hành hoàn chỉnh, vừa bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển hạ tầng metro.

Trong đầu tư bất động sản theo mô hình TOD, một nguyên tắc đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia là: mua trước khi ray tàu đặt xuống đất, đón sóng khi công trình hình thành và hưởng thành quả khi tuyến metro chính thức vận hành.

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2026-2030 chính là thời kỳ tăng tốc mạnh mẽ nhất của Ocean City kể từ lúc hình thành nhờ lực đẩy cộng hưởng cả từ hạ tầng metro, hệ thống vành đai và các tuyến cầu vượt sông.

Trong bối cảnh đó, Vịnh Xanh là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc thấp tầng tại Ocean City. Nằm trong hệ sinh thái đại đô thị đã vận hành sôi động, khu compound này đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực, tích sản và khai thác kinh doanh.

"Quỹ căn thấp tầng trong các đại đô thị quy mô lớn ngày càng hữu hạn. Vì vậy, những khu thấp tầng như Vịnh Xanh có lợi thế kép: vừa mang tính tích sản dài hạn, vừa có khả năng khai thác thương mại khi đại đô thị bước vào chu kỳ vận hành sôi động hơn", ông Bắc nhận định.

Metro khuếch đại dư địa tăng giá cho thấp tầng Vịnh Xanh

Sự kiện metro số 8 và số 14 khởi công chính là cột mốc lịch sử đưa Ocean City bước vào thập kỷ bứt phá giá trị. Đối với người mua ở thực, đây là cơ hội vàng để sở hữu không gian sống nghỉ dưỡng hiện đại cùng phương thức di chuyển văn minh của tương lai với mức giá "chân sóng". Với nhà đầu tư, đây là thời điểm then chốt đón đầu chu kỳ bùng nổ giá trị của một đô thị đang hội tụ đầy đủ các yếu tố về dân cư, tiện ích, hạ tầng và dòng khách.