Chủ đầu tư Usilk City bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL) kể từ ngày 23/6. Từ năm 2013, STL bị hủy niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân hủy niêm yết do công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 là 173,7 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp 150 tỷ đồng.

Sau đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa toàn bộ 15 triệu cổ phiếu STL của vào diện hạn chế giao dịch trên UPCoM. Trong thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch vào tháng 10/2025, HNX cho biết, Sông Đà Thăng Long chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin.

Dự án Usilk City dang dở. Ảnh: Đình Phong.

Công ty cũng không họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất. Vốn chủ sở hữu âm, kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2016.

Cuối tháng 5 vừa qua, Sông Đà Thăng Long vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2022-2025.

Sông Đà Thăng Long được biết đến là chủ đầu tư dự án Usilk City , tọa lạc trên trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc có liên quan dự án này để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm liên quan khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City), trong đó có việc chủ đầu tư bán nhà thu 8.400 tỷ đồng nhưng dùng 5.300 tỷ cho mục đích khác, dẫn đến dự án thiếu vốn, chậm tiến độ.

Dự án Usilk City được khởi công từ năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25-50 tầng, với 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012-2013, Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều tòa nhà mới chỉ thi công xong phần móng , hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng. Cả trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án này chưa nhận được nhà dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Một số trường hợp khác cũng vừa bị huỷ tư cách công ty đại chúng từ ngày 23/6, như Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco, Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Hudeco 92,5 triệu đồng, do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên, đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Ngoài ra, công ty cũng chậm công bố thông tin các tài liệu Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên, đối với báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên giai đoạn 2023-2025; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên, và cả năm 2024, 2025.